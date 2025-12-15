El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe reduce la espera por una operación en 30 días

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de San Sebastián de La Gomera ha logrado reducir en 30 días la demora quirúrgica en estos dos primeros años de legislatura, pasando de 90,2 días de espera en junio de 2023 a los 65,5 días actuales. Lo destacó ayer el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, durante su visita a las instalaciones del centro sanitario insular.

Goya subrayó que el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe registró 866 ingresos y los profesionales han atendido 47.272 consultas y 1.639 intervenciones quirúrgicas, así como 846 consultas en Hospital de Día. «Quiero felicitar a la Gerencia de Servicios Sanitarios por la labor realizada», remarcó el director de SCS tras reunirse con los responsables de la instalación, en compañía del presidente del Cabildo gomera, Casimiro Curbelo.

Con respecto a las pruebas diagnósticas, Adasat Goya destacó que en estos dos años se realizaron un total de 24.114, entre ellas 951 resonancias magnéticas efectuadas desde la puesta en marcha de este equipamiento en el centro hospitalario en mayo de 2024, «lo que ha evitado el desplazamiento de pacientes al hospital de referencia en Tenerife para la realización de esta prueba». Por su parte, los servicios de urgencias atendieron 30.624 consultas, de las que 19.803 se realizaron en los centros de Atención Primaria y el resto en el propio Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Durante la visita, Adasat Goya inauguró junto a Casimiro Curbelo la exposición permanente Los Espíritus del Bosque de Garajonay, una muestra de 67 fotografías de gran formato y 18 cuentos sobre situaciones de la vida que ocuparán diferentes espacios del centro sanitario para ofrecer un entorno más humano y cálido a pacientes, familiares y profesionales. En el acto participaron también la directora del Área de Salud de La Gomera, Eva Ravelo, y la gerente de Servicios Sanitarios de la isla, Guacimara Barrera, además de la autora de la exposición, Romana Pelagatti.

El presidente de la Corporación insular gomea resaltó también la relevancia de esta iniciativa para «humanizar aún más al centro hospitalario» e instó a continuar con los proyectos de mejora en la infraestructura sanitaria, entre los que destacó el Hospital de Día y la incorporación de más especialistas. En este sentido, Casimiro Curbelo aplaudió la labor que realiza el equipo directivo del Servicio Canario de la Salud en la Isla, que «desde la constancia no cesan en el empeño de alcanzar unos servicios a la altura de lo que demandan los ciudadanos gomeros».