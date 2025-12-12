Cerrados senderos y zonas recreativas y suspendidos actos al aire libre en La Gomera por la borrasca Emilia

El Cabildo de La Gomera ha activado el plan de emergencias insular ante la llegada de la borrasca Emilia.

Una decisión que lleva aparejada el cierre de la red de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, además de la carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso.

Asimismo, se suspenden los actos al aire libre y los eventos previstos durante la vigencia de la situación de alerta decretada por el Gobierno de Canarias por viento, lluvias y fenómenos costeros.

El Cabildo de La Gomera recuerda en un mensaje en redes sociales la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales de la corporación insular y del 112 Canarias.