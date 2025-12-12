Cerrados senderos y zonas recreativas y suspendidos actos al aire libre en La Gomera por la borrasca Emilia
La carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso también permanecen cerrados
Santa Cruz de Tenerife
El Cabildo de La Gomera ha activado el plan de emergencias insular ante la llegada de la borrasca Emilia.
Una decisión que lleva aparejada el cierre de la red de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, además de la carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso.
Asimismo, se suspenden los actos al aire libre y los eventos previstos durante la vigencia de la situación de alerta decretada por el Gobierno de Canarias por viento, lluvias y fenómenos costeros.
El Cabildo de La Gomera recuerda en un mensaje en redes sociales la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales de la corporación insular y del 112 Canarias.
- Se desploma una parte de uno de los símbolos de La Gomera con más de 400 años de historia
- La alcaldesa canaria que no conoce la derrota en el 'Diccionario' del 'Grand Prix del verano
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix
- San Sebastián de La Gomera se cuela en la final del ‘Grand Prix del Verano’
- El equipo de San Sebastián de La Gomera acude a 'Grand Prix' con la moral por las nubes
- Tres días de luto en Valle Gran Rey por la muerte de dos vecinos atropellados por un coche
- Operación almogrote en el ‘Grand Prix’ de TVE