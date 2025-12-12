Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cerrados senderos y zonas recreativas y suspendidos actos al aire libre en La Gomera por la borrasca Emilia

La carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso también permanecen cerrados

Imagen de archivo de un temporal en La Gomera.

Imagen de archivo de un temporal en La Gomera. / E. D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera ha activado el plan de emergencias insular ante la llegada de la borrasca Emilia.

Una decisión que lleva aparejada el cierre de la red de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, además de la carretera de El Rejo y del Jardín Botánico de Vallehermoso.

Asimismo, se suspenden los actos al aire libre y los eventos previstos durante la vigencia de la situación de alerta decretada por el Gobierno de Canarias por viento, lluvias y fenómenos costeros.

El Cabildo de La Gomera recuerda en un mensaje en redes sociales la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales de la corporación insular y del 112 Canarias.

TEMAS

Cerrados senderos y zonas recreativas y suspendidos actos al aire libre en La Gomera por la borrasca Emilia

Casimirio Curbelo rechaza la pesca con cerco industrial para el atún rojo

Evacuado en helicóptero un turista de 75 años a bordo de un crucero a 3 millas de La Gomera

Avanzan los planes insulares ante el cambio climático en La Gomera

B2Space y el Cabildo de La Gomera culminan con éxito el lanzamiento de un globo estratosférico en La Gomera

La Gomera presenta la prueba piloto de su globo estratosférico, cuyo lanzamiento se prevé en la madrugada del lunes

Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de "inundaciones súbitas" a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles

La Gomera se blinda ante la llegada de la borrasca Claudia: cierre de senderos y alerta por lluvias y viento

