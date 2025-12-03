Avanzan los planes insulares ante el cambio climático en La Gomera

El Gobierno de Canarias y los consejos insulares de aguas repasaron ayer en La Gomera el estado de la planificación hidrológica de las islas, que está en estos momentos en su cuarto ciclo y que hay que culminar antes de diciembre de 2027. La isla colombina fue la sede de la reunión de la Mesa del Agua de Canarias, que reúne a la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias con los siete cabildos insulares. En el transcurso de la misma se informó que los consejos serán citados, de manera inminente, para la elaboración de las directrices de actuación y catálogo en materia de riesgos inundaciones.

Precisamente, fue el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien hizo especial hincapié en la planificación como garantía de un sistema hidráulico adaptado a las necesidades de la isla. En este sentido, recordó que el territorio insular es «un continente en miniatura en cuanto a la obtención y distribución de los recursos hídricos», pero alertó que hay que avanzar para mitigar los efectos del cambio climático y los riesgos que esto conlleva, en una clara alusión a la necesidad de realizar inversiones importantes no sólo en materia de desalación, sino también en depósitos y distribución. «Vamos en el buen camino y la cooperación del Gobierno es clave en este objetivo», aseveró.

El consejero regional del área, Manuel Miranda, recordó que el Gobierno de Canarias impulsa diferentes obras relacionadas con el ciclo del agua en La Gomera. Entre otras, se refirió al encauzamiento del barranco de Vallehermoso, en ejecución por un importe de casi seis millones procedentes de la Comunidad Autónoma, o las mejoras en materia de depuración que se están ejecutando, como la nueva depuradora de Alajeró, o la ampliación de la de Valle Gran Rey. También citó la futura desaladora de Valle Gran Rey, que cuenta en los presupuestos autonómicos para el próximo año con una partida de un millón de euros.

Antes de la reunión Miranda y Curbelo realizaron una visita a las obras de construcción del futuro depósito de Las Galanas, en San Sebastián de La Gomera. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 6,2 millones.