El Cabildo de La Gomera consolida su estrategia de «eliminar barreras» con la UNED

La aportación anual de 36.000 euros del Cabildo de La Gomera permitirá que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pueda fortalecer el servicio que presta a la ciudadanía desde su centro asociado en la Isla. Así se desprende del convenio que ha firmado la corporación con el centro académico y que permitirá la mejora de la atención académica y administrativa, además de que garantiza el funcionamiento de la biblioteca y las tutorías presenciales.

Este acuerdo, en palabras del presidente insular, Casimiro Curbelo, «ratifica el compromiso del Cabildo con la educación y la igualdad de oportunidades», puesto que «seguimos acercando la universidad a todos los rincones de la Isla, eliminando barreras geográficas y económicas para que cualquier joven gomero o persona adulta pueda continuar su formación sin tener que abandonar su tierra». Del mismo modo, destacó que la firma de este convenio «contribuye a fortalecer el capital humano y a retener el talento local, elementos esenciales para el desarrollo sostenible de La Gomera».

La consejera de Educación, Rosa Elena García, también tuvo palabras para este convenio, que «permitirá mantener activa la extensión universitaria y ofrecer tutorías, apoyo académico y servicios bibliotecarios adaptados al alumnado residente en la isla», partiendo de la base de que «la educación es un pilar fundamental del futuro de La Gomera, y este acuerdo refuerza nuestra apuesta por una formación accesible, de calidad y adaptada a las necesidades reales de nuestra sociedad».

Cabe recordar que las cuentas insulares para 2026 contemplan un incremento de más del 50% en la inversión destinada a Educación, Cultura, Deportes y Juventud, hasta alcanzar los 7,68 millones de euros, por lo que se trata de una de las áreas con mayor crecimiento del presupuesto.