Asistida una senderista tras sufrir una caída en La Gomera

Una mujer de origen extranjero ha tenido que ser asistida este lunes en La Gomera tras sufrir una caída al inicio de un sendero en El Cedro, en el municipio de Hermigua.

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, aunque no precisó rescate. A continuación, se encargó de su traslado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Por su parte, el personal de CECOPIN colaboró con los recursos de emergencia.