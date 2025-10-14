La Gomera activa un plan de protección para las crías de pardela cenicienta

El Cabildo de La Gomera refuerza la campaña de recogida de pollos de pardela cenicienta, que se prolongará hasta mediados del mes de noviembre, coincidiendo con la finalización de la etapa de cría y la salida de los ejemplares nacidos. Se trata de una iniciativa que la Institución insular, a través del Área de Medio Ambiente, pone en marcha cada año con el objetivo de proteger a las aves marinas que resultan desorientadas por la contaminación lumínica.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, insistió en la importancia de la cooperación de las entidades locales, destacando que «es fundamental reducir la contaminación lumínica en espacios de costa y, especialmente, en áreas de alto riesgo como los campos de fútbol o avenidas muy iluminadas». En este sentido, el Cabildo remitirá una comunicación a los ayuntamientos solicitando su colaboración para disminuir o alternar la iluminación artificial durante el periodo de campaña, que abarca aproximadamente dos o tres semanas.

Asimismo, Curbelo quiso poner en valor el compromiso de las administraciones locales y de la ciudadanía, «que cada año demuestra su implicación y sensibilidad a la hora de colaborar en la recogida de los ejemplares, permitiendo su posterior liberación en el mar gracias a la labor del personal de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo».

Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Héctor Cabrera, detalló que el impacto lumínico afecta especialmente en zonas con mayor concentración de luces blancas o halógenas, como los municipios de San Sebastián de La Gomera, Alajeró y Valle Gran Rey. Añadió que este año se reforzará el personal operativo, con dos equipos de intervención que actuarán en turnos de mañana y tarde, además de un horario especial nocturno, de 19:00 a 23:00 horas, para atender los avisos que se produzcan a primera hora de la noche.

Cabrera subrayó que, debido a las características del servicio y la dispersión geográfica de los avisos, los tiempos de respuesta pueden variar, por lo que se pide a la ciudadanía paciencia y colaboración. «Si el animal se mantiene en una caja de cartón en un lugar fresco y protegido del sol, puede permanecer en buen estado durante varias horas, hasta que el personal pueda recogerlo», explicó.

En caso de encontrar un ejemplar de pardela u otra ave marina, deben seguirse unas pautas básicas de actuación. La primera es cubrirla con una toalla o trozo de tela para evitar que se asuste, y colocarla en una caja de cartón con agujeros, manteniéndola en un espacio tranquilo, seco y fresco hasta la llegada de los efectivos. Se recomienda no inmovilizar las alas ni ofrecer alimentos.

El Cabildo recuerda que los teléfonos habilitados para notificar cualquier hallazgo son el del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 de Canarias y el del Cecopin (922 14 15 01). La campaña incluye la difusión de material audiovisual sobre cómo actuar ante el hallazgo de un ejemplar, así como el reparto de cajas entre hoteles, apartamentos, dependencias de la Guardia Civil, ayuntamientos y puertos, para su utilización temporal hasta la recogida del animal.

Entre las aves marinas que pueden encontrarse desorientadas, además de la pardela cenicienta, figuran el paíño de Madeira, paíño pechialbo, paíño europeo, pardela chica, petrel de Bulwer y la pardela pichoneta. En el marco de la campaña también continúa el proyecto El primer viaje, una iniciativa de sensibilización dirigida al sector turístico, que promueve la protección de la pardela cenicienta y la biodiversidad insular. A través de su adhesión, los establecimientos de alojamiento integran criterios de sostenibilidad en su gestión, informan a los visitantes sobre la situación ambiental de la especie y participan en actividades formativas y de liberación de ejemplares recuperados tras sufrir alguna lesión. n