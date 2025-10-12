La Reserva de la Biosfera de La Gomera consolida la idea de sostenibilidad en la Isla

La Reserva de la Biosfera de La Gomera celebra con éxito las Jornadas de Fortalecimiento del Consejo de Participación, un encuentro diseñado específicamente para este órgano de representación ciudadana y asesoramiento en la gestión sostenible de la isla. Durante dos días de trabajo y convivencia, las personas participantes profundizaron en las funciones del consejo, conocieron experiencias de éxito de otras reservas y reforzaron el papel del tejido asociativo en la gobernanza del territorio.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la relevancia de este espacio de encuentro y reflexión, «siendo la Reserva de la Biosfera no solo un reconocimiento, sino un compromiso con nuestra forma de vivir y cuidar la Isla. El Consejo de Participación representa la voz de la ciudadanía en este proceso. Gracias a estas jornadas, fortalecemos un modelo de gobernanza participativa que impulsa la sostenibilidad desde el consenso y la implicación social».

Por su parte, el coordinador insular de la Reserva de la Biosfera, Diego Chinea, valoró positivamente el trabajo conjunto y el papel del asociacionismo local, especialmente durante estos dos días de jornada, «que nos han permitido profundizar en la función del consejo y conectar directamente con el territorio. El tejido asociativo gomero es un ejemplo de compromiso con la conservación y el desarrollo sostenible; su participación activa garantiza que la Reserva siga siendo un proyecto vivo y compartido».

Reservas de la Biosfera de Gran Canaria y Anaga

El primer día estuvo dedicado a una sesión de trabajo en el Cabildo, donde se abordaron los objetivos, estructura y dinámicas del Consejo de Participación. Los asistentes también pudieron conocer buenas prácticas impulsadas por otras Reservas de la Biosfera, como las de Gran Canaria y el Macizo de Anaga, lo que permitió intercambiar experiencias y enriquecer el debate sobre la gestión participativa y la conservación de los valores naturales y culturales de La Gomera.

«Gracias a estas jornadas nos fortalecemos con sus opiniones» Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

La segunda jornada consistió en una salida de campo orientada a conocer y compartir experiencias locales vinculadas a la Reserva. Las visitas a espacios como el Centro de Interpretación de Las Loceras, en El Cercado, y el Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo, en Alajeró, sirvieron para poner en valor la tradición, la artesanía y la cultura del territorio, integrando a comunidades y asociaciones que trabajan activamente por mantener vivo este legado.

El Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de La Gomera es un órgano asesor que canaliza las propuestas, inquietudes y aportaciones de la sociedad insular hacia el Consejo Rector. Está integrado por 16 representantes de diversos ámbitos —cultural, agrícola, ambiental, turístico, juventud, empresarial y social—, reflejando la diversidad y riqueza del tejido asociativo de la isla. Su misión es asegurar que las políticas de conservación, educación ambiental y desarrollo territorial se construyan desde la cooperación, la equidad y el diálogo entre instituciones y ciudadanía.