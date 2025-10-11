La Gomera activa una comunidad ligada a la energía fotovoltaica

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destaca la puesta en marcha de la primera comunidad energética de la Isla, vinculada a la nueva central fotovoltaica con almacenamiento de Alojera, como «un paso decisivo hacia un modelo energético más justo, participativo y sostenible». La iniciativa, impulsada por el Cabildo y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), permitirá que los vecinos y vecinas de la localidad participen directamente en la gestión y aprovechamiento de la energía renovable generada en su entorno.

Curbelo subrayó que esta comunidad «no solo es la primera de La Gomera, sino una de las más avanzadas de Canarias por su integración de tecnología e innovación aplicada a la sostenibilidad». En palabras del presidente, «se trata de un modelo que demuestra que la investigación y los avances tecnológicos pueden trasladarse a territorios pequeños como el nuestro, convirtiendo a Alojera en un referente no solo insular, sino regional y nacional».

El presidente insular explicó que este proyecto «marca un antes y un después» al incorporar a la ciudadanía en la gestión directa de la energía limpia. «Queremos que los vecinos de Alojera se beneficien de manera tangible de esta transición. Nuestro objetivo es que el ahorro en el recibo eléctrico se traduzca en una mejora real de su calidad de vida, al tiempo que fortalecemos la cohesión social y el compromiso ambiental», aseguró.

La comunidad energética se ha constituido formalmente tras la entrada en servicio de la central, con una potencia de 250 kilovatios fotovoltaicos y una capacidad de almacenamiento de 545 kilovatios hora, capaz de cubrir hasta el 60% de la demanda eléctrica local. Este modelo de autoconsumo colectivo permite que los hogares asociados compartan los beneficios de la energía producida, reduciendo significativamente las emisiones de CO₂ y la dependencia exterior.

Curbelo recordó que este proyecto se enmarca dentro de la estrategia insular para avanzar hacia la soberanía energética, a través de la instalación de sistemas fotovoltaicos en infraestructuras públicas como el edificio sede del Cabildo, el Matadero Insular, la Residencia de Mayores de Alajeró o el Complejo Medioambiental de El Revolcadero, entre otras.

El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Vallehermoso, lo que Curbelo definió como «un ejemplo de cooperación institucional».