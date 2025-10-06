Alojera albergará la primera comunidad energética de la Isla

La localidad de Alojera, en el municipio de Vallehermoso, tendrá la primera comunidad energética de La Gomera gracias a un proyecto del Cabildo y al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Una comunidad energética funciona con la agrupación de socios locales para producir, gestionar y compartir energía renovable, como la solar, por ejemplo, desde la perspectiva del colectivismo. La producción obtenida se distribuye entre los miembros, con lo cual se reduce el importe de las facturas y se logra un suministro más sostenible.

Estas organizaciones, que se constituyen como una entidad jurídica, pueden almacenar energía, vender excedentes e, incluso, fomentar iniciativas como la movilidad sostenible. La Corporación insular, que preside Casimiro Curbelo, y el Instituto Tecnológico de Canarias mantendrán una reunión de coordinación con la ciudadanía de dicho pueblo para dar a conocer el funcionamiento y beneficios de adherirse al mencionado proyecto colectivo. El encuentro tendrá lugar mañana martes en el Centro Social de Alojera, a las 19:00 horas.

El Cabildo de La Gomera y el ITC, adscrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, abordarán con los vecinos y vecinas de dicha zona de Vallehermoso la creación de la primera comunidad energética en la isla colombina. Así, ambas entidades mantendrán una reunión de coordinación con la ciudadanía para dar a conocer de primera mano el funcionamiento y beneficios de adherirse a este proyecto pionero en Canarias, y que permitirá la puesta en marcha de la primera central fotovoltaica de ámbito insular, capaz de abastecer a más del 60 por ciento de la demanda eléctrica anual de Alojera, que tiene alrededor de medio millar de habitantes.

Reunión en el pueblo

Al mencionado encuentro está previsto que acudan el presidente del Cabildo; la consejera Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; y el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, junto a técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias y personal asesor para la creación de la mencionada comunidad. La central fotovoltaica, instalada en la cancha deportiva de la localidad, cuenta con una potencia instalada de 250 kilowatios y unas baterías de almacenamiento de 540 kilowatios, lo que permitirá evitar la generación de hasta 260 toneladas de gases de efecto invernadero cada año.

El presidente insular y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reivindicó en el pleno del Parlamento de Canarias del 24 de septiembre el papel transformador que tienen las comunidades energéticas como herramienta para hacer frente a los retos estructurales del sistema eléctrico canario, «marcado por la fragmentación insular, la elevada dependencia del exterior y el alto coste energético». n