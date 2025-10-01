Al fin luz al final del túnel de la Variante de Vallehermoso

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, supervisaron ayer los trabajos de calado del túnel de la Variante de Vallehermoso, uno de los hitos más relevantes de la segunda fase de la carretera Vallehermoso–Arure.

La carretera, que alcanza ya un 74% de ejecución, cuenta con un presupuesto de 12,08 millones de euros y un plazo de finalización previsto para 2026. El proyecto, ejecutado por la UTE Vallehermoso (OHLA y Traysesa), incluye un trazado de un kilómetro que combina tramos de ampliación, nuevos viales y el túnel recientemente excavado.

Pablo Rodríguez destacó la importancia de «este día para La Gomera y, en particular, para la obra de la Variante de Vallehermoso, donde hemos alcanzado un hito clave al ver la luz al final del túnel. Esta infraestructura dará un impulso fundamental a la isla al mejorar la movilidad y la seguridad». El consejero recordó además que esta actuación se suma a otras cuatro que impulsa su departamento en la isla, con una inversión global de 80 millones de euros.

«Un esfuerzo que permitirá no solo modernizar la red viaria, sino también generar empleo y dinamizar la actividad económica en la isla. Seguiremos trabajando en este camino, con actuaciones estratégicas en el conjunto de La Gomera, para reforzar su conectividad y garantizar unas infraestructuras acordes a las necesidades de los ciudadanos”.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por su parte, aseguró que el cale del túnel constituye un importante avance en este proyecto «largamente demandado». Explicó que la conexión a través de los más de 200 metros excavados permite consolidar una obra que dará respuesta a una necesidad histórica del municipio y de toda la Isla, aliviando la circulación en el interior del casco urbano y mejorando las condiciones de seguridad en la GM-1. «Se trata de una actuación enmarcada en la planificación insular de carreteras que refleja el compromiso de las administraciones por modernizar las comunicaciones terrestres», aseguró.

El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, expresó igualmente la satisfacción del municipio: «Hoy vemos un resultado tangible de este proyecto tan importante. La apertura del túnel y la conexión de sus dos cabeceras representan un paso decisivo en una obra que durante años hemos reivindicado y que ahora empieza a acercarse a su culminación».