La Gomera
Al fin luz al final del túnel de la Variante de Vallehermoso
La obra, con un presupuesto superior a 12 millones, forma parte de la segunda fase de la carretera que une el municipio con Arure
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, supervisaron ayer los trabajos de calado del túnel de la Variante de Vallehermoso, uno de los hitos más relevantes de la segunda fase de la carretera Vallehermoso–Arure.
La carretera, que alcanza ya un 74% de ejecución, cuenta con un presupuesto de 12,08 millones de euros y un plazo de finalización previsto para 2026. El proyecto, ejecutado por la UTE Vallehermoso (OHLA y Traysesa), incluye un trazado de un kilómetro que combina tramos de ampliación, nuevos viales y el túnel recientemente excavado.
Pablo Rodríguez destacó la importancia de «este día para La Gomera y, en particular, para la obra de la Variante de Vallehermoso, donde hemos alcanzado un hito clave al ver la luz al final del túnel. Esta infraestructura dará un impulso fundamental a la isla al mejorar la movilidad y la seguridad». El consejero recordó además que esta actuación se suma a otras cuatro que impulsa su departamento en la isla, con una inversión global de 80 millones de euros.
«Un esfuerzo que permitirá no solo modernizar la red viaria, sino también generar empleo y dinamizar la actividad económica en la isla. Seguiremos trabajando en este camino, con actuaciones estratégicas en el conjunto de La Gomera, para reforzar su conectividad y garantizar unas infraestructuras acordes a las necesidades de los ciudadanos”.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por su parte, aseguró que el cale del túnel constituye un importante avance en este proyecto «largamente demandado». Explicó que la conexión a través de los más de 200 metros excavados permite consolidar una obra que dará respuesta a una necesidad histórica del municipio y de toda la Isla, aliviando la circulación en el interior del casco urbano y mejorando las condiciones de seguridad en la GM-1. «Se trata de una actuación enmarcada en la planificación insular de carreteras que refleja el compromiso de las administraciones por modernizar las comunicaciones terrestres», aseguró.
El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, expresó igualmente la satisfacción del municipio: «Hoy vemos un resultado tangible de este proyecto tan importante. La apertura del túnel y la conexión de sus dos cabeceras representan un paso decisivo en una obra que durante años hemos reivindicado y que ahora empieza a acercarse a su culminación».
- Se desploma una parte de uno de los símbolos de La Gomera con más de 400 años de historia
- La alcaldesa canaria que no conoce la derrota en el 'Diccionario' del 'Grand Prix del verano
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix
- Utilizan un dron para sembrar trigo y arvejas en terrenos de caza en La Gomera
- San Sebastián de La Gomera se cuela en la final del ‘Grand Prix del Verano’
- El equipo de San Sebastián de La Gomera acude a 'Grand Prix' con la moral por las nubes
- Tres días de luto en Valle Gran Rey por la muerte de dos vecinos atropellados por un coche