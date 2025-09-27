Abierto hasta el 3 de octubre el plazo de solicitud de becas Eramus y Sicue para el alumnado de La Gomera
Las solicitudes solo se pueden realizar por vía telemática
El Cabildo de La Gomera mantendrá abierto hasta el próximo 3 de octubre el plazo de solicitud de las becas Erasmus y Sicue, dirigidas al alumnado que cursa estudios de educación superior en universidades de Europa y que participan en estos programas de movilidad.
La tramitación de las solicitudes se realizará exclusivamente por vía telemática, a través de la Sede Electrónica del Cabildo, lo que permitirá agilizar los plazos. Así, se recuerda que esta medida de apoyo vuelve a ser complementaria con otras ayudas públicas destinadas al mismo fin, según especifica el Cabildo en una nota.
De este modo, la institución insular destina 2,2 millones de euros a diferentes líneas de cooperación en materia educativa, entre ellas la adquisición de libros de texto, el apoyo al transporte de estudiantes y los convenios con las universidades canarias y la UNED.
