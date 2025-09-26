El Cabildo de La Gomera gasta 5,2 millones en prevenir fuegos forestales

El Cabildo de La Gomera aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, en el que se detalla un aumento significativo de la inversión destinada a la prevención. Con un presupuesto global que supera los 5,2 millones de euros, de los que más del 64% se dedica a actuaciones preventivas, reforzando así la estrategia de la Corporación insular para anticiparse a los riesgos y garantizar la protección del territorio.

El documento refleja el compromiso por situar la prevención como el eje central de su política contra incendios. Este año se han ampliado los recursos humanos y materiales: las brigadas han pasado de seis a siete, y la superficie de actuación de 157 a 200 hectáreas. A ello se han sumado acciones de comunicación y sensibilización, que pasaron de cinco a ocho, además de la puesta en marcha de un segundo plan de autoprotección específico en zonas de riesgo.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó que «el Cabildo realiza un esfuerzo económico muy importante para consolidar un dispositivo preventivo eficaz, porque sabemos que la mejor forma de combatir los incendios es evitar que se produzcan». En este sentido, subrayó que la inversión pública en 2025 «no solo está fortaleciendo la capacidad de respuesta, sino que también refuerza la seguridad de los vecinos y de los montes gomeros».

Curbelo también hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, poniendo especial atención en las zonas aledañas a viviendas situadas en áreas de interfaz urbano-forestal. «Necesitamos la implicación de todos, porque la concienciación y la colaboración vecinal son claves para reducir los riesgos y proteger nuestro patrimonio natural», añadió. Además de los recursos propios del Cabildo, el plan contempla la financiación de proyectos con fondos europeos destinados a la restauración forestal, la eliminación de combustible vegetal y la mejora de infraestructuras de prevención, con actuaciones en Majona, Chipude o La Dehesa del Manco.