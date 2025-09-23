La Asociación del Silbo Gomero reclama un estudio científico para proteger la singularidad del lenguaje silbado

El silbo gomero, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009 y Bien de Interés Cultural (BIC) en Canarias, se encuentra en el centro de un nuevo debate. La Asociación Cultural Silbo Gomero ha solicitado la realización de un estudio científico independiente que refuerce su singularidad frente a otras variantes del lenguaje silbado que existen en el Archipiélago.

La reclamación se registró este martes en el Parlamento de Canarias, después de que la Comisión Española del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-España) publicara un informe en el que reconoce también el silbo herreño como susceptible de ser declarado BIC.

Temor a perder reconocimiento internacional

Según la asociación, equiparar el silbo de La Gomera con el de El Hierro podría poner en riesgo el prestigio internacional alcanzado por esta práctica, única en su complejidad y alcance comunicativo.

El colectivo insiste en que el silbo gomero no es un silbo convencional ligado al pastoreo, como ocurre en otras culturas, sino un verdadero lenguaje articulado capaz de transmitir cualquier tipo de mensaje a largas distancias. De hecho, históricamente podía recorrer la isla entera en cuestión de minutos.

Críticas al informe de ICOMOS-España

Los representantes de la asociación han denunciado que el informe de ICOMOS-España contiene afirmaciones “basadas en bulos y noticias falsas” y cuestionan su rigor científico.

En el documento, el organismo señala que el silbo está presente en varias islas y sugiere incluso la creación de una denominación común, como “silbo canario”, para englobar estas expresiones culturales. Sin embargo, la asociación rechaza esta propuesta y defiende la exclusividad del silbo gomero como elemento singular de identidad cultural.

Imagen de archivo de una exhibición de silbo gomero en La Laguna. / Andrés Gutiérrez

Petición de un estudio interdisciplinar

Para garantizar la protección de este patrimonio, la Asociación Cultural Silbo Gomero reclama un trabajo de campo serio y riguroso que incluya entrevistas y análisis realizados por una comunidad científica interdisciplinar. El objetivo sería demostrar con evidencia académica la singularidad del silbo de La Gomera frente a otros lenguajes silbados.

Además, la organización estudia presentar alegaciones legales con el fin de salvaguardar este patrimonio frente a intentos que, en su opinión, podrían “desvirtuarlo”.

La enseñanza del silbo y su vigencia

El silbo gomero no es un vestigio del pasado. Desde 2009 forma parte del currículo escolar en Canarias, lo que ha permitido su transmisión a nuevas generaciones en todas las islas. Este esfuerzo educativo ha sido clave para asegurar su continuidad y mantener viva una tradición que, según la UNESCO, constituye un ejemplo único de comunicación humana adaptada al entorno natural.

Expertos

El doctor en Historia José Molina, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado que el informe de ICOMOS se apoya en fundamentos jurídicos poco sólidos y no representa la visión completa de la comunidad científica.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Cultural Silbo Gomero, Estefanía Mendoza, subrayó que el documento “pone en riesgo no solo la singularidad del silbo gomero, sino también su denominación como BIC y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad”.