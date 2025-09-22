El Cabildo licita la nueva planta fotovoltaica de El Revolcadero

El Cabildo de La Gomera ha sacado a licitación la instalación de energía fotovoltaica para el Complejo Ambiental de El Revolcadero. Con esta actuación, el ente insular «avanza en su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética, que está orientada a dotar a las infraestructuras públicas de sistemas de autoconsumo que reduzcan la dependencia de la red eléctrica convencional», explican en un comunicado.

La inversión prevista asciende a 120.000 euros, con un plazo de ejecución estimado de tres meses. La iniciativa permitirá «disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que optimiza los costes de suministro del centro», aseguran.

En este caso, el proyecto destinado al Complejo Ambiental de El Revolcadero contempla la colocación de 75 módulos solares de alta eficiencia sobre las cubiertas inclinadas de las naves del complejo, con una potencia total instalada de 40,5 kilovatio pico.

Además, se incorporan tres inversores y un sistema de acumulación de energía con baterías de litio con capacidad de 33,12 kilovatios a la hora. n