La Gomera estrena su primer Centro Integrado de Formación Profesional

La Gomera estrena el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en la capital, uno de los cinco que ha iniciado su actividad en este curso escolar 2025/2026 en Canarias. Es el primer recinto educativo bajo esta nomenclatura en la Isla Colombina y su apertura supone, según el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, un paso «fundamental» en el despliegue del mapa de la FP, con el que la Consejería de Educación busca acercar estas enseñanzas a todos los rincones del Archipiélago, garantizando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía y evitando que el alumnado gomero tenga que desplazarse a otras islas para acceder a este tipo de estudios especializados.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Poli Suárez, y Curbelo inauguraron este jueves esta instalación con un recorrido por sus dependencias. El nuevo CIFP en San Sebastián de La Gomera nace de la transformación del antiguo Instituto de Educación Secundaria (IES) de San Sebastián. En su primer curso académico bajo la nueva denominación, cuenta con 20 grupos autorizados para un total de 259 estudiantes, además de una plantilla de 40 docentes, además de personal socioeducativo.

En lo que se refiere a la oferta académica, el nuevo CIFP incluye ciclos formativos de grado básico, medio y superior en áreas como Sanidad, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades Físicas y Deportivas, Energías Renovables o Administración y Gestión. Asimismo, incorpora programas de Formación Profesional Adaptada.

El nuevo CIFP surge de la transformación del antiguo Instituto de Educación Secundaria (IES) San Sebastián

Dispone también de un aula de tecnología aplicada, con recursos que simulan entornos laborales reales, y mantiene dos proyectos europeos Erasmus+ de movilidad internacional para alumnado y profesorado. Además, forma parte de las Redes de Enseñanzas Profesionales de Innovación, Emprendimiento y Orientación Profesional, lo que refuerza su vocación de apertura al entorno productivo.

Más de 47.000 matriculados

La inauguración del CIFP en San Sebastián de La Gomera se enmarca en un curso en el que la Formación Profesional en Canarias sigue al alza, con 47.066 estudiantes matriculados, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al curso anterior.

Poli Suárez destacó que el nuevo centro «refuerza nuestra firme apuesta por una Formación Profesional moderna, conectada con el mercado laboral y que ofrezca a la juventud canaria nuevas oportunidades de futuro». En este sentido, el consejero subrayó que la creación del CIFP «consolida nuestra voluntad por ofrecer oportunidades a la población en las islas no capitalinas, generando nuevas opciones de formación y empleo directamente vinculadas con la realidad socioeconómica de cada territorio».

Otros proyectos

Suárez recordó otros proyectos que se están ejecutando en la Isla, como la ciudad educativa y deportiva de San Sebastián de La Gomera, la eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la isla o la incorporación de espacios de sombra, entre otros, que responden al «compromiso histórico que había con esta isla».

Por su parte, Casimiro Curbelo puso el acento en «la oportunidad que abre este tipo de centros para ofrecer una amplia oferta formativa que se ha ido diseñando también en función de las necesidades labores del territorio insular».