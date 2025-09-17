La Gomera
Alianza para edificar el centro sociosanitario de Valle Gran Rey
Cabildo y Ayuntamiento acuerdan levantar esta infraestructura en el antiguo cine
El Cabildo de La Gomera, en coordinación con el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, ha dado un nuevo paso decisivo para la materialización del futuro Centro Sociosanitario del municipio. La Institución insular ha aprobado el proyecto de demolición y gestión de residuos de los inmuebles en los que se levantará esta infraestructura, con una inversión superior a los 304 mil euros.
Esta actuación permite preparar el terreno para el inicio de la construcción del centro, destinado a reforzar la red insular de atención a personas dependientes y mayores. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subraya la importancia de este paso «para materializar un proyecto que será vital para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y personas dependientes. El centro sociosanitario de Valle Gran Rey no solo ampliará la oferta asistencial de la isla, sino que también reforzará nuestra capacidad para ofrecer un servicio cercano, adaptado y digno en el propio municipio».
Por su parte, el alcalde de la localidad, Borja Barroso, hizo hincapié en que «el futuro Centro Sociosanitario representa un recurso fundamental para la mejora de la atención que reciben las personas mayores y dependientes de nuestro municipio. Se trata de un proyecto muy esperado, que evitará que muchos vecinos tengan que desplazarse para contar con estos recursos».
Así, subrayó también la importancia de la colaboración entre instituciones, insistiendo en que “el trabajo conjunto del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias está permitiendo dar pasos firmes hacia una realidad que beneficiará la ciudadanía».
