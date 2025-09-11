Curbelo 'recluta' a 120 mayores de 60 años para trabajos temporales

No es una de esas reglas infalibles que se cumplen al cien por cien, pero en La Gomera el que no trabaja es porque no quiere. Ésa es una de las lecturas que se pueden realizar a partir de la última iniciativa liderada por el gobierno insular que preside Casimiro Curbelo. Y es que los resultados de un programa de empleo destinado a la inserción laboral de personas mayores de 60 años, puesto en marcha el pasado mes de enero con la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se liquidaron con un balance en positivo. La medida ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros y ha facilitado la contratación de 120 personas desempleadas en los seis municipios de la Isla.

Curbelo valora los resultados de este plan, destacando que «se ha cumplido el doble objetivo de ofrecer una oportunidad laboral a un colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo, y al mismo tiempo dotar a La Gomera de medios humanos para la mejora y el embellecimiento de sus espacios públicos», que es donde se concentran las principales tareas de los parados que han tenido la posibilidad de firmar uno de estos contratos.

«Se ha cumplido el objetivo de ofrecer una oportunidad laboral a un colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Durante los meses de desarrollo de estas tareas, los participantes realizaron diferentes labores de mantenimiento de infraestructuras públicas, limpieza y recuperación de espacios verdes, mejora de accesos a caminos rurales y urbanos, así como rehabilitación de edificios y vías públicas. Estas acciones se ejecutaron en coordinación con los ayuntamientos, garantizando la atención a las necesidades específicas de cada municipio.

"Bienestar para la ciudadanía"

Curbelo, asimismo, subraya que el proyecto «ha servido para reconocer la valiosa experiencia y el compromiso de los participantes, que han demostrado que siguen siendo una parte esencial de la vida activa de la Isla. Además, la mejora de los espacios públicos redunda directamente en el bienestar de la ciudadanía y en la imagen de La Gomera como un destino sostenible y de calidad», dijo en relación a la imagen que se quiere trasladar a los turistas.

Junto a la contratación laboral, el programa incluyó formación en competencias digitales, seguridad laboral y habilidades comunitarias, además de orientación personalizada para fortalecer la empleabilidad futura de los participantes.