La Gomera llama a la paz 533 años después de la partida de Colón

La Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción acogió ayer el acto institucional de la LXIV edición de las Jornadas Colombinas, con el que se conmemoró el 533 aniversario de la partida de Cristóbal Colón desde la bahía de San Sebastián hacia el descubrimiento de América. El encuentro, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, contó con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y tuvo como conferenciante oficial al ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participó en la clausura de la 64ª edición de las Jornadas Colombinas de La Gomera, un encuentro que definió como «parte inseparable de nuestra memoria colectiva» y que, cada año, invita a reflexionar desde la isla colombina sobre la historia compartida y los desafíos del presente. Clavijo recordó que la Isla se convierte en «puente de diálogo, cultura y pensamiento con proyección internacional».

Subrayó que el lema de esta edición, Semillas de paz: reflexiones de La Gomera para el mundo, es una llamada a la responsabilidad colectiva. Dijo que «la paz no es solo ausencia de guerra, se construye defendiendo derechos humanos, promoviendo la justicia social y apostando por la cooperación internacional». Clavijo señaló que Canarias debe reafirmarse como un territorio de paz y neutralidad, y destacó que las Jornadas son además «un tributo a quienes emigraron, a quienes llegan buscando un futuro, y a todas las víctimas de la violencia y de los conflictos bélicos que siguen destrozando vidas en distintas partes del mundo».

Casimiro Curbelo recordó que la Isla «se convirtió en el puerto de los sueños y de las despedidas, la que marcó rumbo hacia lo desconocido y enseñó al mundo que desde los márgenes también se cambia la historia».

Fernando Clavijo y Casimiro Curbelo en el homenaje a los fallecidos en las migraciones y en las guerras. | E. D.

Explicó que las Jornadas Colombinas son un espacio de reflexión crítica. «Hoy renovamos ese legado para preguntarnos en qué mundo vivimos y qué mensaje queremos lanzar desde Canarias y desde Europa», señaló. Insistió en que la paz «es buscar el entendimiento entre los pueblos, construir la democracia y lograr una sociedad que crezca en igualdad de oportunidades».

Los más débiles

Ángel Víctor Torres exhortó a los países en conflicto a que lleguen a un entendimiento, «porque son los más débiles, siempre, quienes pagan las consecuencias».

Josep Borrell apuntó que «el mensaje tiene que ser de optimismo, a pesar de todo, porque razones para sentirse preocupado hay y muchas». Destacó que La Gomera, como «puerta al nuevo mundo», ofrece un marco idóneo para reflexionar sobre la transformación del orden internacional. Alertó de la irrupción de nuevos actores como China y Rusia, y expresó su inquietud por «el cambio radical de actitud de los Estados Unidos», que, a su juicio, provoca una fragmentación del mundo occidental con consecuencias directas para la seguridad y las relaciones económicas. «No ha sido un verano tranquilo; más allá de los incendios, el mundo entero está ardiendo», remarcó.

Tras la firma en el Libro de Honor del conferenciante, tuvo lugar el izado de banderas e interpretación de los himnos oficiales. Después se rindió homenaje a los fallecidos en la mar, a los emigrantes e inmigrantes, así como a las víctimas de guerras y conflictos bélicos.

La velada estuvo acompañada por el espectáculo Canciones de La América, de Olga Cerpa y Mestisay, junto a la cantante Luz Belinda Giraldo y su banda. La jornada concluyó con el concierto Cadena Dial en la Plaza de Las Américas, a cargo del grupo Bombai.

El acto institucional organizado por el Cabildo de La Gomera contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, la Asociación Cultural Silbo Gomero, Hecansa, la Escuela de Música de San Sebastián y Coros y Danzas de La Gomera.

El acto se erigió en símbolo de tolerancia, diálogo y cooperación entre diferentes culturas. Como destacó el Cabildo en la presentación de la programación, las Jornadas Colombinas consolidan a la isla como un espacio de encuentro cultural, académico y social que tiende puentes entre Canarias y América. n