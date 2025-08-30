Arranca la conexión eléctrica submarina de La Gomera con el sur tinerfeño

El buque cablero Cable Enterprise ya trabaja en aguas gomeras. Los primeros movimientos para la instalación del cable submarino que unirá los sistemas eléctricos de La Gomera y Tenerife se están produciendo en la parte trasera del puerto colombino. Esta operación supone un hito dentro del proyecto de interconexión eléctrica que culminará a finales de este año.

El inicio de los trabajos representa la fase final de una infraestructura impulsada por Red Eléctrica, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, el Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos implicados y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Conecta directamente con la puesta en marcha de la subestación de El Palmar, recientemente finalizada en la Isla, y la de Chío en Tenerife, completando así el conjunto de actuaciones necesarias para el enlace eléctrico.

La interconexión contempla un doble circuito subterráneo-submarino de 66 kV, con una capacidad de transporte de 50 MVA por circuito y un tramo submarino de 36 kilómetros, que alcanzará una profundidad máxima de 1.145 metros. Una vez operativa, permitirá a La Gomera dejar atrás su aislamiento energético, garantizando un suministro más seguro y facilitando la integración de energías renovables en mayor proporción.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la trascendencia de este momento, porque «damos un paso decisivo para el futuro energético del territorio insular». En este sentido, remarcó que el inicio del tendido del cable submarino representa la materialización de «años de esfuerzo, diálogo y cooperación entre administraciones, junto a Red Eléctrica, para garantizar a los ciudadanos una energía más segura, limpia y estable».

Asimismo, Curbelo subrayó que esta interconexión permitirá a la Isla «avanzar hacia un modelo más sostenible, capaz de integrar todo el potencial renovable que tenemos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y abriendo la posibilidad de aportar incluso excedentes a Tenerife».

El Cable Enterprise, uno de los pocos en el mundo con capacidad técnica para este tipo de operaciones, está preparado para simultanear el tendido y enterrado de cables incluso en condiciones meteorológicas adversas.