Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix

San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix del verano de TVE. Tres de tres. Y es que después de derrotar a Alagón en el primer cruce (27-12) y a Herencia en la segunda semifinal (29-23), la noche del lunes fueron los madrileños de Cubas de la Sagra (22 - 18) los que sufrieron la avalancha final colombina. De nuevo, la prueba del Diccionario fue decisiva.

La alcaldesa Angélica Padilla, Jorge Lorenzo, padrino este lunes del primer municipio canario que conquista el programa de EuroTV Producciones (Grupo iZen), y Lourdes Armas, asesora de los gomeros, se quitaron del medio a su rival con tres aciertos.

La noche empezó bien para los vecinos de San Sebastián de La Gomera con un primer triunfo parcial en Los recoge cocos (5-3) que les dio la iniciativa en el marcador con un cuatro a dos. A continuación, el empate a ocho en el enfrentamiento de Baloncesto en pañales mantuvo los dos puntos de ventaja (7-5) justo antes de abordar La misión zanahoria, que también acabó en tablas (2-2) y puso el diez a ocho en el marcador, siempre a favor del representante insular.

La primera derrota de la velada se produjo en Hámster a la carrera (0-1). Con el duelo casi igualado, los gomeros afrontaron el duelo de La patata [o papa] caliente con un estrecho 11-10 a su favor. El grado de nerviosismo en el plató se incrementó cuando Cubas de la Sagra se apuntó la segunda victoria de la noche y las dos aficiones comenzaron a quedarse sin unas por culpa de un doce a doce.

La cosa empezaba a pintar mal en cuanto se confirmó otra alegría de los madrileños en la Champions Prix. Lo peor fue verse por primera vez durante el duelo por detrás en el marcador (13-14), sino la enorme facilidad con la que los peninsulares se apuntaron los puntos: el cero a siete pudo quebrar la moral de los gomeros, pero no fue así. El empate a ocho en Los troncos locos frenó la caída para dejar las cosas en un 16 - 17. Todo parecía indicar que el tramo final iba a ser tan ajustado como en las participaciones anteriores.

En los Pingüinos matemáticos la mala racha de la selección de San Sebastián de La Gomera se acrecentó con otro revés por la mínima (3-4), pero el combinado de la capital de España se vio en el electrónico con la mayor ventaja de la noche: el 17-21 obligaba a los insulares a una reacción instantánea.

El giro, en forma de victoria para los azules, se produjo en la tirada de los Superbolos [al igual que el Diccionario, una prueba talismán] que apretó las fuerzas a falta del round definitivo (19-21).

Angélica Padilla, que en las horas previas a la gran final había declarado que esperaba un «desenlace menos angustioso» que el que se dio ante zaragozanos (Alagón) y culipardos (Herencia), hizo acto de presencia cuando más lo necesitaban sus vecinos, justo en la prueba en la que ella y la asesora se habían mostrado «intratables».

A pesar del suspense que le imprimió Ramón García a los instantes decisivos de la temporada, la victoria gomera estaba cantada y eso lo notaron los rivales que perdieron con holgura el cara a cara con el Diccionario. El tres a uno a favor de los gomeros puso el definitivo 22-18 a favor de San Sebastián de La Gomera.

La aventura que empezó como una inscripción sin más por parte de Angélica Padilla, un domingo en el que vio que estaba abierto el plazo para participar en una nueva edición del Grand Prix del verano, acabó con un sonado triunfo. Y es que no sólo se hicieron con el trofeo, sino que San Sebastián de La Gomera se aseguró en menos de un mes una promoción impagable en la franja prime time de TVE.