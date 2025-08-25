San Sebastián de La Gomera busca su gran victoria en el Grand Prix: todas las claves del programa de este lunes

San Sebastián de La Gomera podría convertirse en la noche de este lunes 25 de agosto en el vencedor absoluto del Grand Prix del Verano. El programa, que ha regresado con éxito a la parrilla televisiva de los meses estivales, emitirá hoy el último capítulo en el que se conocerá el ganador.

‘El Grand Prix del Verano’, capitaneado, como siempre, por Ramón García, esta vez en compañía de Lalachus, Angela Fernández, Wilbur y la Vaquilla, llega a su fin tras enfrentar a 10 pueblos de 10 comunidades autónomas en la competición más divertida del verano.

San Sebastián de La Gomera, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Cubas de la Sagra, de Madrid serán los contrincantes en una noche que promete diversión. Los aspirantes tendrán que enfrentarse al refrescante reto del ‘Recoge Cocos’ en la piscina; a una partida de ‘Baloncesto en pañales’; a los trepidantes ‘Hámsters a la carrera’; y a clásicos como ‘La patata caliente’, ‘Champions Prix’ o ‘El diccionario’, que coronará al pueblo ganador de esta edición.

Todas las claves de los gomeros en la final

El rival

San Sebastián de La Gomera se medirá a los madriñeos de Cubas de la Sagra, que consiguieron derrotar a los vizcaínos de Urdúriz en la primera semifinal. Los rivales vestirán de amarillo y tendrán como madrina a la actriz Adriana Torrebejano.

El padrino

Primero fue el humorista Vaquero y en la semifinal le tocó el turno al showman Edu Soto y para esta noche la capital de La Gomera contará con el campeón del mundo de moto GP, Jorge Lorenzo, como padrino. El exdeportista será clave en algunas de las pruebas, como los bolos o el partido de "fútbol".

Pantalla gigante

Tal y como hicieran el pasado lunes con la emisión de la semifinal, el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha preparado una pantalla para que todos los vecinos de la localidad y de otras zonas de la Isla puedan disfrutar del programa de esta noche todos juntos. La cita será en la Plaza de las Américas a partir de las a las 20:15 horas en Canarias.