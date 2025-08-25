La historia del monumental Cristo de La Gomera: más de cincuenta años vigilando San Sebastián y a la espera de visitantes

La Isla Colombina espera con ansias la reapertura del mirador-museo que abrirá este 2025

El Cristo de La Gomera

El Cristo de La Gomera / E. D.

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El Cristo de San Sebastián de La Gomera, también conocido como Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, se levanta de nuevo en lo alto del barranco del Machal, dominando con su silueta la capital gomera y su bahía. El enclave, que durante décadas fue un lugar de devoción y mirador privilegiado, había caído en el olvido tras el deterioro de la antigua escultura inaugurada en 1964.

La primera obra, realizada en piedra por el escultor bilbaíno José Larrea Echániz, alcanzaba los 5 metros de altura sobre un pedestal de 13 metros. Fue bendecida el 5 de julio de 1964 y durante años constituyó un lugar de peregrinación, además de un espacio de contemplación con vistas a Tenerife y al Teide en días claros. Sin embargo, en 2016 la figura tuvo que ser retirada y almacenada debido al avanzado estado de deterioro, dejando la zona en abandono.

El Cristo de La Gomera

El Cristo de La Gomera / E. D.

Ahora, la historia da un giro. El Cabildo insular ha impulsado la colocación de una nueva escultura de 9 metros asentada sobre una base de 30 metros, alcanzando una altura total de 39 metros. A diferencia de su antecesora, el nuevo Cristo cuenta con iluminación interior que le permitirá brillar en las noches gomeras y con un diseño que integra también antenas de telecomunicaciones.

El proyecto no se limita a la escultura. Todo el conjunto se transformará en un mirador-museo con restaurante panorámico, aparcamientos, zonas de interpretación del silbo gomero y espacios para la contemplación del paisaje. Según los planes del Cabildo, el complejo abrirá sus puertas en 2025, devolviendo a este enclave su condición de referente espiritual, cultural y turístico.

Con ello, el Cristo de La Gomera no solo se recupera como símbolo religioso, sino que se proyecta como un nuevo atractivo monumental, comparable en ambición al Corcovado de Río de Janeiro, pero con esencia gomera: un faro cultural y paisajístico que une tradición, fe y modernidad.

