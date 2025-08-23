La Gomera baja al grado 1 las medidas preventivas por riesgo de incendios forestales

El Cabildo de La Gomera ha bajado al grado 1 las medidas preventivas aplicadas por riesgo de incendios forestales, aunque su presidente, Casimiro Curbelo, ha hecho un llamamiento a seguir cumpliendo con las recomendaciones porque "toda prudencia es poca".

En un comunicado difundido este sábado Casimiro Curbelo ha valorado el comportamiento que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, han tenido durante la temporada estival, "lo que ha permitido que, hasta ahora, se haya desarrollado un verano tranquilo y sin incidentes".

No obstante, hizo un llamamiento a seguir cumpliendo con las medidas establecidas, "puesto que toda prudencia es poca, y es nuestra obligación actuar de manera responsable para evitar generar cualquier situación que pueda desencadenar en un incendio".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Héctor Cabrera, ha recordado que el grado 1 implica la aplicación de restricciones como la prohibición de realizar fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones, cocinas de gas o de leña y de quemas de restos vegetales o forestales.

También conlleva la prohibición de usar fogones en áreas recreativas cercanas al entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad (matachispas); la prohibición de exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo y el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas, como motosierras, amoladoras o grupos de soldadura.

De esta manera se reanuda la celebración de eventos deportivos y actividades recreativas en senderos y pistas forestales, así como la actividad de aprovechamiento forestales y uso de recursos de zona forestal, el desarrollo de actividades cinegéticas y concursos de caza; y la utilización de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos.

El Cabildo reitera la importancia de seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y de contactar con el 112 o con el CECOPIN (922 14 15 01) ante cualquier incidente.