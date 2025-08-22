Curbelo pide al Gobierno "liderazgo" para que Canarias no sea ignorada en la financiación

El líder de ASG, Casimiro Curbelo, ha apelado este viernes al Gobierno de Canarias a ejercer un liderazgo decidido en la negociación de la financiación autonómica, y así asegurar que las singularidades canarias "no vuelvan a ser ignoradas en los cálculos del nuevo modelo".

En un comunicado, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha reivindicado la actualización urgente del sistema de financiación autonómica para garantizar un reparto justo de recursos, adaptado a la realidad insular del archipiélago y plenamente respetuoso con el Régimen Económico y Fiscal (REF).

En esta tarea Curbelo ha reiterado el compromiso firme de su grupo para impulsar todas las acciones necesarias en aras de alcanzar un modelo justo, solidario y adaptado plenamente a la realidad insular del archipiélago. "Ahora es el momento de actuar con decisión para corregir injusticias históricas y garantizar un futuro equitativo para todos los canarios", ha incidido el portavoz gomero.

Al respecto, ha criticado que el modelo vigente, basado en criterios "obsoletos" que no reflejan las dificultades reales de los territorios insulares, profundiza la brecha de desigualdad entre Canarias y el resto de comunidades autónomas. Y ha reiterado que las islas no capitalinas enfrentan costes operativos entre un 30 y un 40% superiores en servicios esenciales como la sanidad, la educación y el transporte público.

Casimiro Curbelo durante la entrevista. / Arturo Jiménez

Como ejemplo de este "desajuste" ha citado que, en materia sanitaria, Canarias asume anualmente sobrecostes cercanos a los 500 millones de euros, derivados exclusivamente de su condición de región ultraperiférica e insular. "No pedimos privilegios, exigimos justicia para compensar los graves inconvenientes derivados de nuestra fragmentación territorial y lejanía", ha enfatizado el también portavoz parlamentario de ASG.

Asimismo, Curbelo ha señalado que la revisión del sistema debe efectuarse mediante un diálogo multilateral en el que participen activamente todas las comunidades autónomas, con el objetivo de alcanzar consensos sólidos que perduren en el tiempo. Además otras comunidades, como Baleares y la Comunidad Valenciana, comparten preocupaciones similares por la insuficiencia del actual modelo, ha dicho.

Para avanzar en esta dirección, ha anunciado que ASG planteará en breve iniciativas parlamentarias concretas orientadas a corregir estos desequilibrios históricos, entre ellas, "la creación de un índice específico que permita medir con precisión el impacto económico real de la insularidad y la doble insularidad en Canarias".

Casimiro Curbelo ha insistido en la necesidad de que cualquier revisión preserve el principio fundamental de solidaridad territorial, pero incorporando criterios técnicos actualizados y objetivos que permitan evaluar de forma transparente las necesidades reales de cada territorio.

"Solidaridad no significa uniformidad, sino atender adecuadamente las necesidades diferenciales de cada comunidad autónoma", ha puntualizado. Además, Curbelo ha subrayado que el respeto "pleno" al REF de Canarias es esencial, puesto que constituye "una herramienta básica para equilibrar las oportunidades económicas y sociales del archipiélago con el resto del país y la Unión Europea". Por ello ha apostillado que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe garantizar su plena compatibilidad con el REF.