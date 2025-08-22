El Cabildo de La Gomera abre una campaña informativa sobre la filoxera

El área de Sector Primario del Cabildo de La Gomera y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Isla han puesto en marcha una campaña informativa dirigida a viticultores y bodegas para prevenir la aparición de filoxera, tras la reciente detección en viñedos de Tenerife. Al respecto, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, subraya que la prevención es la mejor herramienta para proteger los viñedos y subraya que La Gomera tiene «un patrimonio vitivinícola único que debemos blindar frente a amenazas como esta».

Noelia Morales, consejera insular de Sector Primario, informa de la aplicación de medidas restrictivas para el movimiento de uva fresca y material vegetal de la vid, por tiempo indefinido, de acuerdo con la orden que emitirá la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en los próximos días. Según esta orden durante la campaña de vendimia de este año queda prohibido bajo cualquier circunstancia el traslado de uva fresca procedente de Tenerife a cualquier otra Isla.

También queda prohibido el movimiento de uvas entre Islas, así como entre estas y Tenerife; aunque en estos dos casos, y de manera excepcional, la Consejería podrá autorizarlo, siempre bajo estrictas condiciones de control sanitario y previa obtención de la guía de movimiento e informe técnico emitido por la autoridad competente. De esta forma, se prohíbe por tiempo indefinido el movimiento de material vegetal de vid, en cualquiera de sus formas (plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes, patrones) entre las distintas islas del Archipiélago.

La filoxera se manifiesta en las hojas mediante agallas en el envés provocadas por las picaduras del insecto, que coinciden con manchas amarillentas o cloróticas en la superficie visible. Estas agallas suelen ser de color verde o verde rojizo.

En las raíces, en cambio, la detección resulta más complicada, pero la plaga se reconoce por los nódulos en el extremo de las raicillas en forma de pico de pájaro, así como por la presencia de tuberosidades y larvas en su interior.

Con el fin de evitar su dispersión, se recuerda a los viticultores que no deben trasladar material vegetal que contenga hojas o raíces, ni incluir hojas en las cajas de uva durante la vendimia. Asimismo, se insiste en que tras haber estado en una finca donde se haya confirmado la presencia de la plaga, no se debe acudir inmediatamente a otra sin antes desinfectar las herramientas de trabajo, la ropa y, de manera especial, el calzado.