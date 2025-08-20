La Unidad de Montes crea cordones para evitar los incendios en La Gomera

La Unidad de Montes del Cabildo de La Gomera ha desarrollado trabajos de refuerzo y mantenimiento de los cordones preventivos contra incendios forestales en diversos núcleos poblacionales de las medianías de la Isla. Estas labores, centradas en la perimetración y retirada de material vegetal inflamable, se concentran especialmente en el sur de medianías, en los caseríos de Igualero, Chipude, Pavón, El Cercado y Las Hayas, zonas sensibles ante este tipo de riesgos.

Casimiro Curbelo, presidente insular, destaca que estas actuaciones «son fundamentales para salvaguardar la integridad de la población, proteger infraestructuras esenciales y facilitar el trabajo de los equipos de extinción».

Además, insiste en que «la consolidación de estos cordones vegetales de prevención permite frenar la propagación del fuego hacia o desde los núcleos urbanos». En paralelo, se han ejecutado tareas de mantenimiento en zonas de intersección de los barrancos de El Ingenio y Macayo, en Vallehermoso, puntos especialmente vulnerables donde la acumulación de vegetación puede favorecer la propagación del fuego.

Colaboración de la población

Desde el Cabildo se hace un llamamiento a la población para la puesta en práctica de consejos y recomendaciones con el fin de colaborar en reducir el riesgo de que se produzcan incendios forestales. De esta manera, se pide no arrojar cerillas, fósforos o colillas en el entorno, así como papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un fuego.

Asimismo, se solicita no utilizar desbrozadoras, motosierras, grupos de soldadura o amoladoras, especialmente en zonas forestales. En materia de prevención, se recomienda a la población mantener una franja libre de vegetación y de residuos de la zona forestal en torno a la fachada de las viviendas y parcelas, además de sustituir aquellas especies vegetales altamente inflamables.