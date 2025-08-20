La Gomera
La Unidad de Montes crea cordones para evitar los incendios en La Gomera
Los trabajos se concentran en medianías localizadas en la zona sur de la Isla
La Unidad de Montes del Cabildo de La Gomera ha desarrollado trabajos de refuerzo y mantenimiento de los cordones preventivos contra incendios forestales en diversos núcleos poblacionales de las medianías de la Isla. Estas labores, centradas en la perimetración y retirada de material vegetal inflamable, se concentran especialmente en el sur de medianías, en los caseríos de Igualero, Chipude, Pavón, El Cercado y Las Hayas, zonas sensibles ante este tipo de riesgos.
Casimiro Curbelo, presidente insular, destaca que estas actuaciones «son fundamentales para salvaguardar la integridad de la población, proteger infraestructuras esenciales y facilitar el trabajo de los equipos de extinción».
Además, insiste en que «la consolidación de estos cordones vegetales de prevención permite frenar la propagación del fuego hacia o desde los núcleos urbanos». En paralelo, se han ejecutado tareas de mantenimiento en zonas de intersección de los barrancos de El Ingenio y Macayo, en Vallehermoso, puntos especialmente vulnerables donde la acumulación de vegetación puede favorecer la propagación del fuego.
Colaboración de la población
Desde el Cabildo se hace un llamamiento a la población para la puesta en práctica de consejos y recomendaciones con el fin de colaborar en reducir el riesgo de que se produzcan incendios forestales. De esta manera, se pide no arrojar cerillas, fósforos o colillas en el entorno, así como papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de originar un fuego.
Asimismo, se solicita no utilizar desbrozadoras, motosierras, grupos de soldadura o amoladoras, especialmente en zonas forestales. En materia de prevención, se recomienda a la población mantener una franja libre de vegetación y de residuos de la zona forestal en torno a la fachada de las viviendas y parcelas, además de sustituir aquellas especies vegetales altamente inflamables.
