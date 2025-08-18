Operación almogrote en el ‘Grand Prix’ de TVE

Un equipo de San Sebastián de La Gomera se juega esta noche el pase a la final del Grand Prix del verano, concurso de TVE que ya dio el subcampeonato a los representantes de Pájara (23 puntos - Fuerteventura), en la edición de 1997. Esa fue mejor posición lograda por una formación canaria tras el cuarto puesto sumado por Haría en 1995, que finalmente se cayó del podio para acabar por detrás de los integrantes de Cudillera (Asturias), Penagos (Cantabria) y Benahavis (Málaga).

En medio de majoreros y conejeros en el plató del canal nacional compitieron los vecinos de El Sauzal (15 puntos - 1996). Más tarde, con la misma suerte que la embajada sauzalera, jugaron Firgas (12 puntos - 1998); Güímar (15 puntos - 2001); Antigua (5 puntos - 2003) y Buenavista del Norte (21 puntos - 2005). La selección colombina, que ya superó a Alagón (Zaragoza) en la fase previa con una buena remontada final (27-12), tiene hoy un difícil hueso de roer con la candidatura de Herencia (Ciudad Real), que fue el grupo que más puntos sumó en los cinco primeros cruces del programa (32 puntos).

A tinerfeños o culipardos les espera en la gran final los vizcaínos de Urdúliz, que el pasado lunes se quitaron del medio a los madrileños de Cubas de la Sagra (28-16) sin dificultades. Almudena, Ilse y Yaiza son tres gomeros que van a vivir la «pelea» desde dentro, algo que por lo que disfrutó en el primer duelo Almudena Curbelo Montañés (1986) repetiría una y mil veces más: «Vivir la experiencia desde dentro es algo que no tiene nada que ver con lo que ves en el salón de casa», precisa la enfermera del Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe.

Repescados para la causa

Almudena nació en San Sebastián de La Gomera, es madre de un niño y de una niña, de nueve y cuatro años, y suele hacer carreras de obstáculos y practicar el boxeo. Su caso es distinto al de Yaiza Vizcaíno Melián (1990) o Ilse Tinoco (1988), que son naturales de la capital colombina pero que en la actualidad residen en Tenerife. Eso sí, los tres han estado conectados alguna vez en sus vidas con el atletismo. Yaiza lo llegó a practicar antes de convertirse en técnico de anatomía patológica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. «En La Gomera lo normal es que todo el mundo haga algo de deporte», precisa respecto a una afición que en el caso de Cristofer Clemente, corredor de montaña, lo ha convertido en un referente nacional e internacional. Ilse entró en la lista sin tener que pasar filtros gracias a su pasado como atleta de élite del Ceat CajaCanarias, club en el que se especializó en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos antes de fundar su escuela de atletismo en La Gomera.

Almudena y Yaiza vieron la convocatoria en las redes sociales. Fue el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera quien difundió que se reclutaban vecinos para acudir al Grand Prix del verano. Ni se lo pensaron. Ambas se apuntaron sobre la marcha, aunque en el caso de la segunda, dejó la inscripción en manos de su padre. En el test de selección hubo saltos sobre una colchoneta, se dieron vueltas a un circuito, carreras de obstáculos y hasta una prueba de velocidad.

'El Grand prix' / LA 1

«Habrá que tener mucho cuidado con los de Herencia (Ciudad Real) porque desde el principio vimos que es un rival que está bien preparado y es joven», avisa Ilse sobre el enemigo de esta noche. Un enemigo casi tan complicado como el que tuvieron que superar hace unas semanas: Alagón (Zaragoza). Entonces resultó decisiva la actuación de Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, en la última prueba del Diccionario. «Lo importante es llegar con opciones de ganar al final», reitera un joven, divorciado [aunque con nueva pareja sentimental] que trabaja de comercial en Tenerife. «La primera vez me tocó la de Los troncos... A ver qué tal se me da hoy», añade.

La que no lo pasó nada bien en la anterior eliminatoria fue Yaiza. Y es que a la profesional sanitaria que habitualmente analiza los resultados de pruebas de citología, biopsias o de fetos en la Candelaria le tocó ir a por los puntos en la prueba del Bebe en pañales. «Fue duro porque soy bajita, el casco no me dejaba ver y en casa tuvieron dificultades para reconocerme... Un desastre, pero fue divertido», recuerda una aficionada confesa a las series de televisión, concursos y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. «Formar parte de un programa que has visto de pequeña es como entrar en una máquina del tiempo... Además, tuve la oportunidad de conocer de cerca a la Lala Chus, de la que soy fan desde hace mucho tiempo». Esa es otra. Compartir set de rodaje con Ramón García, uno de los grandes «dinosarios» del catálogo de presentadores de TVE [en una posición cercana a la de Jordi Hurtado, el eterno conductor de Saber y ganar de La 2], ha supuesto para la expedición isleña una aventura irrepetible. «Esta es la típica batallita que vas a contar a los tuyos un montón de veces por lo especial que es», matiza Ilse en una fase de la conversación a tres bandas en la que todo coinciden en el hecho de que «tienes la sensación de haber formado parte durante un rato de la historia de la televisión y, además, como embajadora de la Isla en la que naciste».

La gaviota malota fue la prueba que le asignaron a Almudena la primera vez, pero esta noche habrá que volver a sortear el orden de participación en las diez pruebas: cinco son generales y otras cinco se cambian. «Esperamos tener una noche favorable», coinciden en señalar tres de la treintena de concursantes [30 titulares y cinco suplentes] que van a competir por dejar a San Sebastián de La Gomera lo más arriba posibles. Eso sí, al igual que en el fútbol, se espera alguna novedad en la alineación canaria. n