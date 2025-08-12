La Gomera
El Cabildo de La Gomera da ayudas al sector del taxi por 250.000 euros
La instituación insular abre esta vía para sufragar los gastos de la póliza de seguros, mantemiento del vehículo y combustible
El Cabildo de La Gomera abre el plazo para solicitar las ayudas dirigidas al sector del taxi con el objetivo de colaborar en la cobertura de gastos asociados a su actividad y reforzar la competitividad de este servicio público esencial. La convocatoria, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, cuenta con una inversión global de 250.000 euros y estará abierta hasta el 9 de septiembre.
El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó que estos nuevos incentivos son fruto del trabajo coordinado con los profesionales del taxi, a través de reuniones y encuentros sectoriales en los seis municipios. «El taxi es un pilar estratégico para la movilidad en La Gomera, especialmente en zonas con menor cobertura de otros medios de transporte, y su fortalecimiento es clave para garantizar una movilidad más sostenible y accesible», apuntó.
En este sentido, recordó que hace apenas una semana se resolvió la anterior convocatoria con una inyección al sector de 247 mil euros para dar cobertura a 60 solicitudes de profesionales del sector.
La nueva convocatoria establece que los incentivos estarán destinados a sufragar gastos subvencionables como pólizas de seguros, combustible, mantenimiento y reparaciones, cuotas de la Seguridad Social y asesoramiento fiscal o laboral, entre otros. Cada titular de licencia podrá acceder a un máximo de 3.900 euros, previa justificación conforme a las bases publicadas.
Por su parte, la consejera de Movilidad, Cristina Ventura, recordó que estas ayudas se enmarcan en el Plan de Movilidad Sostenible Insular, que no solo contempla mejoras en la flota y en las infraestructuras del transporte público, sino también la cooperación con sectores estratégicos como el taxi.
«Con esta línea de apoyo no solo contribuimos a la mejora del servicio, sino que también generamos empleo, fomentamos la cohesión social y avanzamos hacia un modelo de transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente», aseguró. Los interesados en esta línea de ayudas podrán presentar su solicitud a través de la sede electrónica del Cabildo o de forma presencial en el Registro General.
