El Cabildo de La Gomera activa un plan de formación para los mayores

El Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha una acción formativa dirigida a personas mayores de 60 años, en el marco del programa PES La Gomera 60+, financiado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Esta iniciativa persigue reforzar la empleabilidad y la participación activa de este colectivo a través de contenidos adaptados a sus necesidades y realidad social.

Como principal novedad respecto a las primeras acciones desarrolladas, los talleres se han impartido directamente en los municipios donde las personas participantes prestan sus funciones, eliminando la necesidad de desplazamientos. De esta manera, se garantiza una mayor accesibilidad, participación y aprovechamiento del aprendizaje, favoreciendo el arraigo local y la integración comunitaria.

Las formaciones incluyen dos temáticas fundamentales. Por un lado, el taller de Planificación y Preparación para la Jubilación, que ofrece herramientas para afrontar esta etapa con seguridad económica y emocional, abordando aspectos legales, financieros, sociales y psicológicos. Por otro, el taller de Participación Ciudadana, que promueve la implicación en actividades comunitarias a través del voluntariado y la acción cívica, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el valor del compromiso colectivo.

Ambas acciones formativas, con una duración de seis horas cada una, están dirigidas a las 120 personas contratadas dentro del programa de empleo para mayores. Se enmarcan en una estrategia más amplia del Cabildo de La Gomera que combina formación, empleo y cohesión social para dar respuesta a una realidad demográfica que requiere políticas activas y comprometidas.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha subrayado la importancia de seguir impulsando medidas que combinen el empleo con la capacitación, especialmente para sectores que tradicionalmente han tenido mayores dificultades de acceso al mercado laboral. «Se trata de una acción integral que promueve la autonomía, el empoderamiento y la participación de nuestros mayores, elementos clave para una Isla más justa, cohesionada y sostenible», afirmó.