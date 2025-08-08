Cierre de la red insular de senderos y pistas forestales en La Gomera

El Cabildo de La Gomera, en aplicación del Plan Especial de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de La Gomera (INFOLAGO), ha elevado las medidas preventivas al grado 3 ante la alerta máxima por riesgo de incendios forestales y temperaturas extremas en todo el archipiélago, que contempla el cierre de la red insular de senderos y pistas forestales, entre otras medidas más severas.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha pedido este viernes a la ciudadanía "máxima prudencia, responsabilidad y colaboración", debido a que la isla se enfrentan a "a un riesgo extremo" en el que cualquier imprudencia "puede tener consecuencias".

Con el grado 3, queda prohibido realizar fuego en áreas exteriores, incluidas hogueras, fogones, barbacoas y hornos de leña, así como el uso de fogones en áreas recreativa que estén por encima de los 400 metros de altitud.

Se prohíbe igualmente el tránsito por la red insular de senderos y pistas forestales, la realización de exhibiciones pirotécnicas y las quemas de restos vegetales o forestales.

Asimismo, no se podrá utilizar maquinaria como desbrozadoras, motosierras, grupos de soldadura o amoladoras, ni desarrollar actividades de aprovechamiento forestal o uso de recursos de la zona forestal.

También queda prohibida la celebración de eventos deportivos en pistas, senderos o campo a través, la permanencia en el monte o áreas recreativas, el uso de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos y las actividades cinegéticas y entrenamientos de caza sin armas.

El Cabildo ha recordado a la ciudadanía la importancia de cumplir estrictamente las medidas y seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Así, ante cualquier incidente, se debe contactar de inmediato con el 112 o con el Centro de Coordinación Insular de Emergencias (CECOPIN) en el 922 14 15 01.