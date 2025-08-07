San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo

El quinto y último programa clasificatorio del ‘Grand Prix 2025’ enfrentó a Cubas de la Sagra (Madrid) y L’Arboç (Tarragona) en una emocionante entrega que no solo definía al ganador de la noche, sino también los dos últimos pueblos que accederían a las semifinales del popular concurso veraniego.

Antes de comenzar, la tabla ya tenía dos clasificados confirmados: Herencia (Ciudad Real) con 32 puntos y Urduliz (Vizcaya) con 28. Por detrás, luchando por mantenerse en la competición, estaban San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) con 27 puntos y L’Olleria (Valencia) con 21.

Por tanto, si Cubas o L’Arboç lograban superar los 27 puntos, se asegurarían una de las plazas en la siguiente fase, cuestión que se resolvió a favor de los madrileños.

Clasificación final de la fase previa del Grand Prix 2025:

Herencia (Ciudad Real) – 32 puntos Cubas de la Sagra (Madrid) – 28 puntos Urduliz (Vizcaya) – 28 puntos San Sebastián de La Gomera (Tenerife) – 27 puntos L’Arboç (Tarragona) – 25 puntos L’Olleria (Valencia) – 21 puntos Celanova (Ourense) – 16 puntos Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) – 15 puntos Huelma (Jaén) – 13 puntos Alagón (Zaragoza) – 12 puntos

Con la fase clasificatoria cerrada, ya se conocen los emparejamientos de las semifinales:

Primera semifinal : Urduliz vs. Cubas de la Sagra

: Urduliz vs. Cubas de la Sagra Segunda semifinal: Herencia vs. San Sebastián de La Gomera,que se emitirá el próximo 18 de agosto.

Los vencedores de cada duelo se enfrentarán en la gran final, donde se disputará el título de campeón del Grand Prix 2025.