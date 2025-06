El equipo de San Sebastián de La Gomera acude a 'Grand Prix' con la moral por las nubes

Es la alcaldesa de uno de los diez municipios que han sido seleccionados para concursar en la nueva temporada del Grand Prix de RTVE, una experiencia que para Angélica Padilla, primera edil de San Sebastián de La Gomera, será «mucho más potente» que participar en varias ediciones de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

¿Cómo está la tropa?

Alborotada [ríe]. Está nerviosa, pero la tropa está preparada para dar batalla en el Grand Prix.

Los romanos dirían «Álea iacta est», la suerte está echada...

Sí, ahora toca concursar.

¿Cuando puso la preinscripción en mayo creía que este momento podía llegar?

Sinceramente, no. Estaba en casa, vi que la posibilidad de ir al programa era real y me inscribí con la seguridad de que no nos iban a llamar.

¿Tomó la decisión a nivel personal?

Sí, fue algo completamente personal que no puse en conocimiento de mis compañeros hasta que recibí una respuesta positiva por parte de la productora del Grand Prix.

¿No fue necesaria llevarla al Pleno?

No, no... De hecho, ellos se enteraron ya cuando nos confirmaron que el equipo de San Sebastián de La Gomera estaba dentro. Pero debo decir que nadie puso ni una sola pega. Al contrario, todos recibieron la noticia con mucha alegría. Sinceramente, siempre pensé que nos iban a eliminar de entrada.

A nadie le amarga un dulce, o en este caso unas galletas gomeras, aparecer en el ‘Grand Prix’, ¿no?

Galletas gomeras, quesos y gofios, que en los dos últimos productos acumulamos importantes premios gastronómicos.

"Pocas veces vamos a tener una oportunidad tan cristalina para exhibir los valores sociales, gastronómicos, culturales y patrimoniales de la Isla" Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Lo decía por endulzar este momento.

Eso es verdad. Algunas galletas gomeras viajarán con nosotros a la Península.

¿Éste es un escaparate inmejorable?

Si no el mejor, uno de los mejores. Pocas veces vamos a tener una oportunidad tan cristalina para exhibir los valores sociales, gastronómicos, culturales y patrimoniales de la Isla.

¿Hay presión por el hecho de ser el representante de Canarias?

Algo sí que hay, pero ya nos han trasladado muchos mensajes de ánimo, incluido uno del Gobierno de Canarias, para que los ánimos no decaigan. Queremos dejar el listón alto y volver una segunda vez [ja, ja, ja].

¿Qué saben del rival?

No lo conocemos mucho [no dice el nombre del municipio al que se van a enfrentar], pero estamos buceando en las redes sociales a ver qué podemos pescar... A ver si nos enteramos del perfil de sus concursantes o algo que nos pueda dar alguna pista. Lo que sí hemos podido ver es que es un pueblo encantador, por lo menos, ésa es la impresión que nos hemos llevado a través de los vídeos. No sé qué preparación física tendrán, pero ya les aviso de que en La Gomera tenemos una orografía que nos tiene bastante fuertes.

Jordi García junto con la mascota del programa. / E.D.

En el de San Sebastián de La Gomera hay gente competitiva...

Tenemos unos cuantos deportistas conocidos que están acostumbrados a competir. El equipo va a estar formado por 30 concursantes y cinco suplentes y, además, vamos a contar con cien vecinos que nos animarán en las gradas.

¿No estará Critofer Clemente?

Con Cristofer no podemos contar esta vez [es uno de los ultramaratonianos más destacados de España] porque tiene otros compromisos.

¿Si el equipo se clasifica habrá cambios en la alineación?

Cuando un equipo gana no hay que tocarlo [vuelve a reír]. No le he preguntado a los organizadores si es posible cambiar piezas, pero si todo marcha bien para qué hacer experimentos raros. En todo caso, si volvemos lo que sí vamos a rotar son las cien personas del público.

Gomeros siempre hay alguno en el lugar que menos te lo esperas, pero 135 coincidiendo en el mismo punto y fuera de la Isla no es muy fácil verlo.

No crea... Hay muchos gomeros fuera de La Gomera. Lo que sí es verdad es que pocas veces se va a dar una situación como la de Grand Prix, que entre otras cosas es posible gracias a la colaboración con Binter.