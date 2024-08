Curbelo defiende el cierre del anillo eléctrico para evitar cortes de luz en la Isla

La salida a información pública del proyecto de cierre del anillo eléctrico de La Gomera es el primer paso para crear una conexión entre Gerián, en el municipio de Vallhermoso y Valle Gran Rey. Una actuación que, a ojos del presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, permitirá «reforzar la seguridad energética de La Gomera».

El documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contempla el inicio de la tramitación de autorización de declaración de impacto ambiental así como la consideración de la obra como de interés público.

No en vano, esta es la zona de La Gomera más sensible ante la debilidad del sistema y la imposibilidad de poder suministrar energía eléctrica por la vía sur, puesto que no está conectada con Valle Gran Rey. Dos circunstancias que hacen más proclives a la población de esa zona a sufrir cortes de luz.

Curbelo reitera que ésta ha sido una reivindicación constante durante años, no sólo desde el Cabildo insular, sino también en el Parlamento de Canarias y que ahora se materializará tras su inclusión en el plan de acción fijado con la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, tras el cero energético del pasado año. Precisó que se trata de un proyecto redactado en julio de 2024, con una solución técnica distinta a la planteada en 2017, por la negativa de la Dirección General de Costas de realizar la actuación entre Gerián, Argaga y la zona de Vueltas.

El dirigente insular subrayó que con este paso se pondrá fin a uno de los principales déficits del sistema energético de La Gomera, que se verá reforzado también con la interconexión con Tenerife, aportando mayor estabilidad y permitiendo la transferencia de recursos energéticos entre ambos territorios. «Son dos actuaciones muy importantes para combatir la debilidad de los sistemas aislados de generación eléctrica», sentencia.