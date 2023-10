El Auditorio insular de La Gomera acoge este lunes, a partir de las 20:00 horas, una nueva edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias Masdanza, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Esta acción cultural que llega a las Islas con una selección de compañías de danza procedentes de diferentes partes del mundo.

La consejera de Cultura, Rosa Elena García, insiste en la importancia de que la Isla sea una de las sedes de este festival, «que permite acercar a islas no capitalinas el arte de la danza contemporánea, enriqueciendo la oferta cultural que desde la Institución insular desarrollamos durante el año». La programación destinada a La Gomera iniciará su desarrollo con el espectáculo Farisa, procedente de Atenas (Grecia), bajo la creación de Danae & Dionysios y música original de Constantine Skourlis.

Acto seguido, tendrá lugar la actuación Breeze through the soul, que llega de la ciudad israelí de Tel Aviv, bajo la autoría de Lal’el Pillora, quien se suma a la interpretación con Gilly Geva, y cuya creación pretende hacer consciente al público de su propia respiración para aprovechar los sentimientos y sensaciones que esta impregna en nuestro ser. A continuación, en el espectáculo Doldrums procedente de Tokio, en Japón, creado e interpretado por Mizuki Taka, se aborda la existencia de estas calmas ecuatoriales, que son áreas sin viento que se encuentran cerca del ecuador y la estancación psicológica de los seres humanos.

El acto finalizará con la actuación I’ve seen that face before, de Vittoria, Italia, creada por Giovanni Insaudo, con la interpretación de Sandra Salietti Aguilera y Helias Tur-Dorvault, y la música del artista Woodkid. Esta muestra describe los pensamientos, sentimientos y sensaciones que surgen en el intérprete en el momento que transcurre entre los últimos segundos de la actuación y la primera reverencia.