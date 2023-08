Zapata resaltó que La Gomera avanza hacia «un sistema más robusto» tras salir de la emergencia energética. «Los esfuerzos se centran en la actualidad en realizar un exhaustivo seguimiento de la situación del suministro en La Gomera», detalló. Apuntó que se ha conseguido poner en marcha la miniestación que se trasladó desde Hermosilla, en La Palma, que cuenta con seis grupos electrógenos. «El uso de esa infraestructura permite, ahora mismo, la existencia de un sistema más robusto», precisó.

Para el consejero, «lo importante es que los gomeros ya pueden tener una mayor seguridad para que no vuelva a producirse un apagón durante este tiempo. En cualquier caso, seguiremos evaluando todos los sistemas durante los próximos días». Zapata también verificó la llegada a La Gomera de la docena de grupos electrógenos que se movilizaron desde la Península para incrementar la potencia energética y fortalecer la garantía del suministro eléctrico; y se ha interesado por la estabilidad del suministro con los medios que se han puesto en marcha en caso de que volviese a producirse un fallo en la red.

El fallo que dejó sin luz a toda la Isla Colombina entre el pasado domingo y el martes se debió a un incendio de madrugada en la central de El Palma, en el municipio capitalino de San Sebastián de La Gomera, cuyas causas todavía investiga la compañía responsable de esta infraestructura, Endesa. El apagón total ha dejado importantes pérdidas al tejido productivo de La Gomera en plena campaña turística de verano.

El director de Operaciones en los Territorios No Peninsulares de Red Eléctrica, Juan Bola, garantizó que con los medios desplazados a la Isla Colombina a causa del cero energético «el suministro en la Isla está asegurado». Bola recalcó, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que con la miniplanta trasladada desde La Palma, los dos grupos diésel en servicio y los otros que ya se encuentran en La Gomera «se puede cubrir todo el consumo», y que el fallo de cualquiera de los grupos grandes que estuvieran conectados podría llevar, «de manera muy puntual», a alguna desconexión, pero esta incidencia sería recuperable «en minutos».

El director del área operativa regional de Endesa, Carlos Lafoz, agradeció al consejero «la premura» apertura de diligencias que permitieron la llegada a la Isla de todo lo necesario para poder contar con más potencia. «Estos grupos ya se están desplazando y los más grandes están siendo trasladados a Valle Gran Rey, de modo que puedan seguir alimentando a la red y afianzando la generación de energía».

Facua recuerda a los gomeros que pueden reclamar a Endesa

Facua-Consumidores en Acción recuerda a los vecinos de La Gomera que sufrieron un apagón en sus viviendas durante tres días que pueden reclamar a Endesa y exigir indemnizaciones por la situación a la que se han visto expuestos. Así lo indica la asociación en un comunicado en el que agrega que se puede reclamar por daños y perjuicios cuestiones como la comida que haya que tirar por haberse roto la cadena de frío, los electrodomésticos averiados, las noches de hotel que tengan que contratar para no dormir sin aire acondicionado, y demás situaciones excepcionales, como en casos de enfermos crónicos o personas con necesidades especiales. De esta manera, Facua recomienda que se guarde todo documento que pueda acreditar los daños y perjuicios ocasionados –como las facturas de los electrodomésticos dañados, tiques de compra de productos perecederos deteriorados, etcétera–. Además, señala que cabe exigir del mismo modo un descuento en la factura que compense las horas que no se haya disfrutado del servicio de suministro energético contratado. Finalmente, Facua expone que estos cortes pueden originar un incumplimiento de contrato por parte de la eléctrica, «que no puedo eludir su responsabilidad». Endesa mantiene operativo el número de teléfono 900847654 gratuito y de uso exclusivo para la atención a los gomeros afectados por el incidente energético que deseen formular reclamación. Se pretende con ello evitar los desplazamientos y facilitar la gestión a los clientes, sobre todo conscientes de que en determinados puntos alejados de la Isla hay un elevado porcentaje de población de avanzada edad.