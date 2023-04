El presidente del Cabildo y secretario general de ASG, Casimiro Curbelo, ha propuesto la creación de una estrategia de conectividad para las Islas Verdes. Se trata de un acuerdo en el que se integrarían la administración estatal, el Gobierno autonómico y los cabildos de La Gomera, El Hierro y La Palma, con el fin de pautar una planificación común para resolver los déficits de rutas entre estos territorios.

«Es uno de los retos a los que se debe dar respuesta en la próxima legislatura. No tiene sentido que no haya una apuesta firme por conectar estos territorios, que son los que más dificultades tienen, marcadas por el sobrecoste de la doble insularidad y lo que supone para la dinamización económica de estas islas”, aseguró Curbelo, antes de exponer que la respuesta a la demanda de una mejor conectividad no debe medirse sólo por la población de las Islas Verdes, que concentran el 5,4% de la población de Canarias. Por ello, planteó la puesta en marcha de instrumentos como la Obligación de Servicio Público para establecer rutas aéreas y marítimas entre La Palma, La Gomera y El Hierro, “porque ahora, si queremos movernos entre ellas, dedicamos más tiempo que en un viaje entre Tenerife y Madrid”, argumentó durante su intervención, en la que también adelantó la defensa de su formación de la ruta directa entre La Gomera y Gran Canaria durante todo el año. “Es un derecho consolidado del que no permitiremos ningún retroceso”, afirmó el máximo dirigente de ASG sobre una cuestión que no es debatible.

Bonificación del 75%, clave

Curbelo reiteró su rechazo a cualquier cuestionamiento sobre la vigencia de la bonificación del 75% para residentes, porque, según remarcó, “es clave para la cohesión territorial”. Aunque apeló a estudiar mecanismos adicionales que se puedan aplicar para reducir costes y mitigar el incremento paulatino de las tarifas, especialmente, entre Canarias y la Península.

Lo que sí hizo el presidente insular fue instar a «estar más vigilantes con la evolución de tarifas y adoptar medidas que garanticen la movilidad de los canarios en igualdad de condiciones, porque somos un territorio archipielágico y ultraperiférico, con importantes limitaciones que deben ser compensadas de forma justa”, concluyó el líder gomero en relación a un problema que vuelve a reabrirse.