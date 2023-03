El Cabildo de La Gomera resuelve el segundo listado de becas y coopera con más de 770 estudiantes. En esta resolución, la Institución destina 147.000 euros para dar cobertura a las necesidades económicas de 124 universitarios y alumnado de Bachillerato y Formación Profesional que cursan sus estudios dentro y fuera de la Isla.

Casimiro Curbelo, presidente insular, detalló que, en el presente curso escolar, se han invertido más de 770.000 euros en becas, además de los recursos fijados para otras materias educativas como la adquisición de libros de texto, el servicio de transporte escolar, los convenios con las universidades canarias o los programas de movilidad europeos. «Hablamos de 1,6 millones de euros que inciden directamente en el bienestar de las familias de la isla, y la igualdad de oportunidades en cuanto a formación se refiere», precisó.

«Hay que saber que los jóvenes de islas como La Gomera padecen un sobrecoste añadido, especialmente, aquellos que se desplazan a otros puntos de las Islas o España a continuar su formación», precisó Curbelo sobre este asunto.

En cuanto a las cuantías, el alumnado de hasta 30 años que se forme presencialmente en centros universitarios fuera de las Islas percibirá 1.400 euros, además de 300 euros de ayuda al transporte, sumando una cuantía de 1.700 euros. En el caso de estudios universitarios presenciales que se cursen en Canarias, el importe será de 1.200 euros, que junto con la ayuda al transporte, alcanza los 1.500 euros. Por su parte, los estudios de Bachillerato y Formación Profesional que estudian de forma presencial fuera de La Gomera por no impartirse en la isla tienen asignados 700 euros, además de la ayuda al transporte, lo que supone un total de 1.000 euros. Mientras, los que lo cursan en La Gomera y no requieren de servicio de traslados hasta la residencia escolar, dispondrán de una ayuda de 400 euros. Finalmente, los estudiantes universitarios no presenciales de Bachillerato o Formación Profesional, cuentan con una consignación de 500 euros.