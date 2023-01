El Cabildo de La Gomera informó ayer del abono de las cuantías destinadas a las becas de estudio al alumnado gomero que se encuentra acogido a alguno de los programas europeos de movilidad previstos en la convocatoria, como Erasmus, Sicue y otros de movilidad global.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, destacó que «se trata del cuarto año consecutivo en el que ponemos en marcha esta línea de becas con el fin de contribuir y ayudar de manera directa a las familias y estudiantes de la isla para que estos continúen formándose más allá de nuestras fronteras».

Asimismo, Curbelo recordó que ya se encuentran en estado de tramitación las más de 720 solicitudes asociadas a la convocatoria de becas al estudio y ayuda al transporte del resto de modalidades. «En total, la partida inicial supera el millón de euros con la previsión de atender a un millar de estudiantes gomeros», aclaró.

Por su parte, la consejera insular de Educación, Rosa Elena García, detalló que en esta convocatoria, para las modalidades de estudio de Erasmus y movilidad global, el Cabildo ha otorgado a los beneficiarios una asignación mensual de 200 euros, hasta un máximo de 1.800 euros, que varía según el tiempo de duración del programa elegido por cada alumno. Para el alumnado acogido al programa Sicue, la consignación mensual ha sido de 150 euros, hasta un máximo de 1350 euros.

El alumnado de hasta 30 años que se forme en centros universitarios fuera de Canarias, con carácter presencial, percibirá 1.400 euros, además de los 300 euros de transporte, que hacen un total de 1.700 euros. En el caso de estudios universitarios presenciales en las islas, la cuantía será de 1.200 euros, que sumado a la ayuda al transporte, alcanzan los 1.500 euros. Los estudios presenciales de Bachillerato y Formación Profesional que se cursan fuera de La Gomera por no impartirse en la isla tienen consignados 700 euros por estudiante, además de la ayuda al transporte, lo que supone 1.000 euros. Mientras, los que lo hagan en La Gomera y no estén acogidos al servicio de traslados hasta la residencia escolar, dispondrán de 400 euros. Por último, los estudios no presenciales universitarios, cuentan con una consignación de 500 euros.