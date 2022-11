El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, informó ayer de la apertura del plazo para solicitar las becas al estudio del alumnado que se forma fuera de la isla en modalidades universitarias, Bachillerato y Formación Profesional, además de aquellos acogidos a programas de movilidad, como los Erasmus. Según adelantó, en esta ocasión la partida inicial supera el millón de euros con la previsión de atender a un millar de estudiantes en las diferentes modalidades a las que se dan cobertura.

«Es una de las apuestas más amplias de las que hace la Institución para cooperar con los jóvenes y sus familias, puesto que las cuantías que percibirán son complementarias a las becas de otras administraciones», afirmó Curbelo, quien insistió en fortalecer estas medidas en un contexto de incremento de los gastos por la crisis inflacionista, «algo que repercute directamente en las economías de los estudiantes».

Así, Curbelo precisó que al igual que el pasado curso, los solicitantes dispondrán de una asignación adicional de 300 euros equivalente al coste mensual del bono transporte. De tal forma, que puedan beneficiarse de la medida no sólo aquellos que se forman en Tenerife y Gran Canaria, sino también los que se forman en otras partes del país o la Unión Europea.

En cuanto a las modalidades de estudio, el alumnado de hasta 30 años que se forme en centros universitarios fuera de Canarias, con carácter presencial, percibirá 1.400 euros, además de los 300 euros de transporte, que hacen un total de 1.700 euros. En el caso de estudios universitarios presenciales en las islas, la cuantía será de 1.200 euros, que sumado a la ayuda al transporte, alcanzan los 1.500 euros.

Los estudios presenciales de Bachillerato y Formación Profesional que se cursan fuera de La Gomera por no impartirse en la isla tienen consignados 700 euros por estudiante, además de la ayuda al transporte, lo que supone 1.000 euros. Mientras, los que lo hagan en La Gomera y no estén acogidos al servicio de traslados hasta la residencia escolar, dispondrán de 400 euros. Por último, los estudios no presenciales universitarios, de Bachillerato o Formación profesional, cuentan con una consignación de 500 euros.

Para poder optar a las becas es necesario residir en La Gomera; realizar matrícula completa durante el primer curso o hacerlo en el 50% de las asignaturas en los segundos y posteriores cursos. Además, será obligatorio haber superado el 50% de las asignaturas o créditos matriculados en el curso anterior.

Las solicitudes para estas modalidades de becas pueden formalizarse hasta el 21 de diciembre, a través de la sede electrónica.