El mejor gofio canario se muele en la molina de Rayco Herrera Chávez, en Hermigua

«Lo hemos vuelto a hacer; gracias, hermano». Así, desde el más profundo de los sentimientos, acogía Rayco Herrera Chávez la noticia de que había revalidado el galardón al Mejor Gofio de Canarias –entre 86 muestras de 19 molinos de las islas, de las que 35 pasaron a la final– con el recuerdo a Juan, más conocido en el pueblo de Hermigua como Willy, que falleció en el año 2008, pero cuyo recuerdo nunca ha muerto y permanece vivo. «Él es el gran merecedor de estos premios y reconocimientos», sostiene emocionado.

Es nada menos que el tercer premio consecutivo, el quinto en su cómputo general, que atesora la marca Gofio Gomero. En esta ocasión, el galardón ha recaído en el denominado Gofio Ideal 5, elaborado con cuatro cereales (trigo, millo, cebada, avena) y garbanzo. Además, el realizado a base de espelta cosechó la Gran Medalla de Oro, al igual que el Especial 10. Mientras, fueron Medalla de Oro el de base de trigo, también el de millo, junto al de millo, cebada, trigo y garbanzos, que además se alzó con la Gran Medalla de Oro y el Mejor Gofio de la Cata Infantil.

¿Dónde está el secreto? Rayco confiesa que no existe secreto alguno, que no hay nada escondido, y asegura que la verdadera clave del éxito está en «escuchar a los clientes , sobre todo a las personas mayores que son las más conocedoras del valor de nuestro súperalimento por excelencia de Canarias. Ellos son los auténticos guardianes de nuestra sabiduría». Eso sí, entiende que «cuando uno le pone cariño , amor y sentimiento a las cosas y un poquito de buen hacer al final se refleja». Y echa mano de una sentencia popular: «Desde niño siempre he oído que lo bien hecho bien luce».

También tiene Rayco palabras para el Gobierno de Canarias, a quien agradece el hecho de «poner en valor nuestros productos canarios con tan buena calidad, apostar por la economía circular el paisaje y ayudarnos a crecer».

Lo cierto es que tras conocerse el fallo, un aluvión de elogios se mezclaron en la molienda de las redes sociales. «Muchísimas felicidades y que el gofio siempre te acompañe», le escribía su amigo Raúl Álamo

El Cabildo de La Gomera felicitaba ayer a los productores de gofio Rayco Herrera, de Gofio Gomero, y a Cristina Mendoza, de Gofio Imendi, por los galardones obtenidos en el Concurso Oficial de Gofios Agrocanarias en el que han participado 86 muestras y 19 molinas de todas las islas.

Valor gastronómico de la Isla

El presidente de la Corporación insular, Casimiro Curbelo, hizo hincapié en la calidad de los productos agroalimentarios de la Isla Colombina y en el crecimiento que ha experimentado la producción de gofio local, «convirtiéndose en uno de los mayores reclamos gastronómicos de La Gomera, al ir cosechando premios cada año». A propósito, destacó el compromiso de las molinas gomeras con el fomento de la actividad económica vinculada al sector, «ya que se trata de un buen ejemplo sobre cómo abordar la diversificación de la economía insular”.

Curbelo subrayó la labor que desempeñan, tanto Rayco Herrera como Cristina Mendoza, para que sus molinas sean referentes en Canarias, «al colocar al gofio de La Gomera en los primeros puestos de este concurso año tras año”. Por lo que insistió en continuar el camino emprendido y seguir apostando por la excelencia en la producción de Gofio Gomero y Gofio Imendi, ambos adheridos a la marca Alimentos de La Gomera, que aglutina a más de un centenar de iniciativas empresariales.

El Gofio Imendi, de Cristina Mendoza, logró la Gran Medalla de Oro en el gofio de base de millo y el realizado con trigo, millo, cebada y garbanzo. Además de Medalla de Oro para el elaborado a base de trigo, el de mezcla de trigo y millo, y el de trigo, millo y cebada.