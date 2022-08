El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera continúa este martes, a las 19:30 horas, en el Anfiteatro de la Torre del Conde, con la segunda sesión de cine al aire libre del programa de verano 2022, denominado San Sebastián es Más. En esta ocasión, será con la proyección de la película Raya. El último dragón. Es una actividad gratuita y de entrada libre, la cual no requiere de inscripción previa.

El filme Raya. El último dragón es una película animada que plantea un viaje emocionante, en el que se transporta al público espectador a un mundo de fantasía en el que la aventura, la magia, la autoconfianza, y el trabajo en equipo son los elementos principales de esta encantadora trama que atrapa tanto al público infantil como adulto.

Próximas funciones

El ciclo de películas continuará, el próximo 9 de agosto, a las 19:30 horas, en la cancha de Tecina, con la presentación de Spirit. Stallion of the Cimarron. Mientras que el día 16 de agosto, en la Torre del Conde, a las 21:00 horas, se transmitirá el filme Bad boys. For life.