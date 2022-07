Una dermatitis para la que no encontraba solución fue el origen de lo que, con el tiempo, mucho esfuerzo y enorme trabajo se ha convertido en una empresa de éxito con empleados propios que genera economía verde local; MayBeez. Como cuenta su fundadora y gerente, Ekaterina Kulikova, la empresa nace hace 10 años en Vallehermoso, La Gomera; un pequeño municipio de menos de 5.000 habitantes, rural y difícil conectividad en el que poseía una finca aún más aislada e inaccesible; tan inaccesible que la electricidad se generaba con placas solares puesto que no tenía conexión a la red.

En la finca, unas colmenas propias producían miel y con cera de abeja, producto 100% ecológico, decidió prepararse una crema para la dermatitis que llevaba años padeciendo. En poco tiempo se dio cuenta de que la crema funcionaba y, en su propia piel, comprobó que esa crema le daba la respuesta que no había encontrado en otros productos que llevaba consumiendo toda la vida. Así, comenzó la elaboración y comercialización de productos de cosmética natural hace 10 años; en sus inicios de forma muy casera y tradicional, en su propia cocina y con una batidora para la que necesitaba un generador eléctrico porque la potencia de la casa no tenía fuerza suficiente. Una pequeña producción que vendía en mercadillos locales donde encontraba una rápida salida. La demanda fue creciendo y Ekaterina comprendió que había mercado y posibilidades de expandirse y crecer; se hizo autónoma y con una subvención europea creó su propia empresa, con su propio laboratorio, en la que ahora trabajan tres empleados, suministra productos a todo el mundo a través de su página web (www.maybeez.es) y genera economía local ya que, tiene proveedores de fincas ecológicas certificadas de su entorno.

«Yo soy migrante, asentada en La Gomera, y aquí no encontré experiencias cercanas a la mía que me ayudaran a crecer como industria pero con mucho trabajo y un producto en el que se prima la calidad y la excelencia nos hemos convertido en una empresa de éxito»; un éxito que además, genera economía local puesto que «priorizo que mis proveedores sean fincas cercanas de La Gomera, también ecológicas, y me sirven los mejores productos para crear nuestro catálogo de productos que nos demandan de todas partes del mundo».

Actualmente, su catálogo contiene una línea de 19 productos diferentes «pero trabajando ahora a una nueva línea que esperamos poder presentar en breve» pero siempre «con apego y respeto a la tierra», explica. «Cada producto lleva muchos ingredientes e intento que sean del entorno y siempre con certificación ecológica» y por eso, cada producto lleva siempre «algún ingrediente de la tierra donde estamos». Hipérico, romero, cola de caballo, hoja de olivo… y así hasta un largo listado de elementos con los que fabrica y produce su actual catálogo de productos.

En la actualidad, con dos líneas de distribución para tiendas -una en Canarias y otra en la Península- la empresa está consolidada y se ha convertido en un referente de calidad que los clientes buscan en tiendas zero waist o tiendas a granel o parafarmacias y, en los últimos tiempos, también hoteles rurales y peluquerías estéticas.

Austria, Holanda, Alemania, Península y Baleares conocen bien su gama de productos, que en breve ampliará, y que se caracterizan por combinar eficacia con respeto a la naturaleza. Con envíos gratuitos a partir de los 40 euros en Canarias (a partir de los 60 euros en Península), en su web se pueden localizar las más de 100 tiendas físicas en las que se venden producto MayBeez, así como el catálogo de los 19 productos completamente, naturales y vinculados a un uso responsable y sostenible de la tierra, que actualmente fabrican.

Desde productos para el cabello a desodorantes naturales pasando por cremas corporales o para la tez, bálsamos y ungüentos respetuosos con el cuero cabelludo y la piel; MayBeez es una marca líder en agrocosmética natural y orgánica a la que avalan no solo sus 10 años de presencia en el mercado sino, sobre todo, la fidelidad de sus clientes que han comprobado personalmente los beneficios de sus productos artesanales que se fabrican en un laboratorio propio con el mínimo de procesos y transformaciones.