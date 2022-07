El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera dará inicio hoy, martes, 26 de julio, a las 19:30 horas, en la cancha de Tecina, a la primera sesión de cine al aire libre del programa de verano 2022, denominado San Sebastián es Más, con la proyección de la película Space Jam. Nuevas leyendas. De esta manera abre un nuevo ciclo de cine que se extenderá hasta el mes de agosto, tanto en Tecina como en La Villa.

El concejal de Ocio y Tiempo libre, Joan Mora Mendoza, detalla que se trata de una actividad gratuita y de entrada libre, que como de costumbre se desarrolla para «fomentar el compartir de las familias del municipio, y sobre todo, para propiciar espacios de ocio alternativo para los niños y las niñas, conjugando el entorno natural de la localidad con atractivas y entretenidas películas infantiles».

En tal sentido, se tiene previsto continuar con este ciclo de películas, el próximo 2 de agosto, a las 19:30 horas, en el Anfiteatro de la Torre del Conde, con la proyección de Raya. El último dragón. Mientras que el día 9 de agosto, a las 19:30 horas, toca el turno nuevamente en la cancha de Tecina, con la presentación de Spirit. Stallion of the Cimarron. Y finalmente, el día 16 de agosto, en la Torre del Conde, a las 21:00 horas, se transmitirá el filme Bad boys. For life.