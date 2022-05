La oposición pide a la Secretaría del Cabildo que aclare qué derechos les asisten legalmente

Todos los grupos que conforman la oposición en el Cabildo de La Gomera, Grupo Socialista, Grupo Mixto (CC) y los consejeros no adscritos vinculados a Iniciativa por La Gomera (IxLG), han firmado y presentado un documento conjunto ante la Secretaría General de la institución insular para que ésta les aclare qué derechos les asisten legalmente en el ejercicio de sus funciones diarias.

Los partidos de la oposición han llegado a este punto al entender que, de manera sistemática, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha vulnerado sus derechos de manera dictatorial durante los tres años del presente mandato «con graves faltas que dinamitan el desarrollo democrático de cualquier institución pública», según un comunicado remiutido ayer.

El documento recoge una importante serie de puntos en los que la capacidad de acción de los grupos de la oposición se ha visto «seriamente limitada, como es el hecho de que los consejeros no adscritos no puedan presentar mociones debido a las modificaciones aplicadas por el presidente del Cabildo en el reglamento». En este sentido, denuncian que ya son varias las mociones presentadas por los consejeros no adscritos que no han llegado al pleno por estas circunstancias.

Además, en el documento se destaca que incluso se ha llegado hasta el punto de «impedir la intervención a los consejeros no adscritos en el normal desarrollo de las sesiones plenarias, a pesar de levantar la mano y pedir la palabra», aseguran.