¿Cómo surge la idea de escribir la historia del Casco viejo de Corralejo?

Cuando finalicé mi etapa política en La Oliva, decidí retomar los estudios. Tenía la opción de terminar la carrera de Turismo que había dejado a medias, o estudiar desde cero Comunicación, algo que siempre quise hacer. Me decidí por hacer realidad mi sueño. En una conversación con Miguel Socorro, conocido defensor del Casco Viejo, me contó algunos hechos impactantes sobre el caso. Le ponía tanto ímpetu y me parecía increíble lo que me trasladaba. Además me dijo que su ilusión era que se hiciera una película sobre el tema. Al momento quedé confirmándole que yo escribiría el guión. Y así fue, mis prácticas las realicé en Dunes Film con María Sanz y mi trabajo de fin de Grado fue el guión del largometraje del Casco Viejo de Corralejo. El guión que realicé, ha sido el hilo conductor que me ha guiado en el proceso de escritura de la novela. El cual no descarto desempolvar en el futuro.

¿La razón de un pueblo, novela basada en hechos reales?

Aquí podemos utilizar varios tópicos ‘una historia de novela’ y ‘la realidad supera la ficción’, todo se cumple. La historia está novelada lo que permite una lectura dinámica y entretenida. Les prometo que no se van aburrir.

La trama del casco viejo de Corralejo es una auténtica historia de película.¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo de la novela?

Ha habido un trabajo de investigación de tres años, que se ha basado en el conocimiento de la trama, que para ello he contado con los tres máximos exponentes, Miguel Socorro, Goyo y Zaragoza. Entrevistas a otros implicados, estudio de sentencias, notas de prensa. Visita a diferentes escenarios. Porque no solo es

una novela sobre la trama inmobiliaria, esta es la historia de un pueblo marinero, el de antes y después del turismo y las construcciones masivas, la historia de muchos de los que habitan esas casas afectadas

. Está escrita con la intención de que cualquier lector que no conozca esta isla, ni este pueblo, ni su trama, se adentre de una forma simple en todos los detalles. No ha sido fácil escribirla, porque la primera en sorprenderse en cada capítulo he sido yo misma.

Demasiadas tramas, demasiados implicados y vivimos en una isla donde prácticamente, aunque cada vez menos, nos conocemos todos.¿Cuál ha sido el momento más emotivo escribiendo la novela?

El capítulo que he llamado Abuela María, un pequeño homenaje a doña María González Carballo que representó al colectivo cuando recibieron la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias en 2017. Tenía algo escrito y había quedado con la familia para concretar y conocer más de esta magnífica mujer. Cuando terminé de leerlo, levanté la vista y estaban todos emocionados. ¿Con qué personaje se quedaría de los afectados por la trama del casco viejo de Corralejo?

Difícil pregunta porque no he parado de sorprenderme con muchos de ellos. Sobre todo, porque a veces no te esperas de ciertas personas que puedan actuar de esa forma, dispuesto a lo que sea por beneficiarse.

¿Por qué ha elegido el sistema crowfunding para financiar la edición de la obra?

El crowdfunding, micromecenazgo o financiación colectiva es una modalidad de recaudación económica enfocada a la realización de proyectos sociales, creativos o culturales. Yo he elegido la plataforma Verkami, que es muy apropiada para proyectos culturales. La campaña consiste en la recaudación de una cantidad económica que en mi caso he propuesto 4.000 euros que es el presupuesto para todo el proceso de edición, promoción e impresión de unos 300 ejemplares. Durante 40 días el mecenas puede aportar entrando en este enlace directamente https://vkm.is/larazondeunpueblo o entrando a la página y buscando el proyecto La Razón de un Pueblo prelanzamiento de la novela. También he habilitado la cuenta corriente ES95 2100 2904 0902 1957 4813 para los que se lían mucho. Pueden hacer una transferencia haciendo referencia a la recompensa que desean y que van desde una novela con gastos de envíos incluidos por 20 euros, novela, marcapáginas y talega de tela diseñada por la diseñadora Ayra por 32 euros, o un paquete ahorro de cinco novelas y cinco marcapáginas por 105 euros. Además deben incluir su dirección para hacérselos llegar.

¿Cómo va la recaudación?

Estoy muy feliz porque en nueve días he rebasado el 50% de la cantidad propuesta. Lo que demuestra el interés que hay por esta historia.

¿Qué editorial realizará el trabajo profesional?

El mundo de la publicación ha cambiado y ya la edición tradicional está dando paso a la autoedición. Si no eres un escritor famoso, lo tienes muy complicado, así que hay que autofinanciarse. Aunque he tenido alguna editorial de autoedición más que ha valorado positivamente la obra, he optado por hacerla realidad con Universo de Letras, del grupo Planeta, que garantiza un trabajo exquisito y una promoción en más de 4.000 librerías por toda España.