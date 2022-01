Más de 800 solicitudes de ayudas insulares al estudio y transporte

El Cabildo de La Gomera informó ayer de la presentación de más de 800 solicitudes en la convocatoria de ayudas al estudio y abono de transporte que anualmente convoca la Institución insular, con el objetivo de cooperar con los estudiantes gomeros que cursan enseñanzas universitarias, Bachillerato y Formación Profesional, tanto dentro como fuera de la isla.

Así lo explicó el presidente, Casimiro Curbelo, quien puso en valor esta medida que cada año beneficia a estudiantes y familias, «al contribuir, desde lo público, a reducir los gastos derivados de la actividad educativa de jóvenes gomeros en el ámbito insular, regional, nacional e internacional».

Asimismo, Curbelo recordó el incremento de un 30% en los recursos que recibirá cada estudiante en esta convocatoria, a la que se destinan 800 mil euros y que contempla hasta cinco modalidades de apoyo al estudio. «El número de solicitudes recibidas evidencia la utilidad de estos recursos que la Corporación incorpora anualmente y que se suma al resto de líneas que disponen otras administraciones», apuntó.

Por su parte, la consejera insular de Educación, Rosa Elena García, precisó que ya ha comenzado el proceso de evaluación de las solicitudes con el objetivo de resolverlas en el menor tiempo posible. En este sentido, detalló que en esta ocasión «incluye una asignación complementaria destinada a los gastos de transporte, permitiendo que los estudiantes accedan al servicio de movilidad en cualquier parte de Europa, y no sólo en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, como sucedía hasta ahora». En esta convocatoria, el alumnado de hasta 30 años que se forme en centros universitarios fuera de Canarias, con carácter presencial, percibirá 1.400 euros, junto a los 300 euros de transporte, que hacen un total de 1.700 euros. En el caso de estudios universitarios presenciales en las islas, la cuantía será de 1.200 euros, que sumado a la ayuda al transporte, alcanzan los 1.500 euros.

Los estudios presenciales de bachillerato y formación profesional que se cursan fuera de La Gomera por no impartirse en la isla tienen consignados 700 euros por estudiante, además de la ayuda al transporte, lo que supone 1.000 euros. Mientras, los que lo hagan en La Gomera y no estén acogidos al servicio de traslados hasta la residencia escolar, dispondrán de 400 euros. Por último, los estudios no presenciales universitarios, de bachillerato o formación profesional, cuentan con una consignación de 500 euros.