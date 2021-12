El Cabildo de La Gomera destina 400.000 euros para ayudas al autoconsumo energético

El Cabildo de La Gomera ha abierto la nueva convocatoria de ayudas para el fomento del autoconsumo energético destinadas a viviendas y empresas de la Isla. Unos incentivos dirigidos a avanzarenlaautosuficiencia energética insular, a partir de la implantación de paneles fotovoltaicos en infraestructuras conectadas o aisladas de la red eléctrica.

El presidente, Casimiro Curbelo detalló que se destina una partida inicial de 400mil euros, de los que 100 mil se dedican a la línea enfocada a empresas, y 300 mil a las solicitudes que demanden sistemas fotovoltaicos en los hogares. En este sentido, insistió en la utilidad de estos recursos en el marco de la apuesta por el desarrollo de iniciativas que impulsen el fomento de las energías renovables, no solo con la planificación de parques eólicos, sino desde las propias viviendas e iniciativas empresariales.

“Es la tercera convocatoria que hacemos de estas características, en las que se han atendido más de 200 solicitudes. Una cifra que, estamos seguros, irá en aumento, porque existe una mayor concienciación social sobre la importancia de apostar por este modelo de consumo energético: limpio, responsable y comprometido con el territorio”, afirmó Curbelo, antes de precisar que esta convocatoria está dentro de un conjunto de acciones como el fomento del vehículo eléctrico, cuya adquisición también dispondrá de incentivos en 2022.

Las ayudas económicas previstas no podrán exceder del 60% del coste de la inversión realizada. En hogares, las cuantías fijadas van desde los seis mil euros hasta los 24.000, dependiendo de la potencia instalada y si está o no conectada a la red. Mientras, en las empresas, la horquilla va desde los seis mil euros hasta los 12.000 euros. En el caso de las empresas, se han dispuesto dos modalidades de ayudas, según si la potencia prevista es superior o inferior a 10 kW. Respecto a las viviendas, se han establecido cuatro modalidades dependiendo de si están o no conectadas a la red y si la potencia es superior o inferior a 10 kW.

El Cabildo canaliza todas las peticiones a través de dos vías hasta el 25deenero. Para ello se habilita el registro presencial en el que se deberá aportar la solicitud cumplimentada y la documentación requerida en la convocatoria. Además, se puede realizar la tramitación online a través de la Sede Electrónica, según informó el consejero de Industria, Miguel Melo.