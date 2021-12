Campaña de juguetes para la igualdad

El Cabildo de La Gomera, en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, pone en marcha una campaña de juegos y juguetes no sexistas y no violentos. Esta acción, que tiene como lema No limites mi juego, no limites mi imaginación, pretende fomentar la igualdad de género a la hora de adquirir juguetes para los más pequeños, especialmente, en las próximas fiestas navideñas.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, puso en valor esta iniciativa que “pretende educar en igualdad y contra el sexismo a padres, madres, niños y niñas de la isla, mediante la elección y uso de juguetes y juegos que reflejen la diversidad y la cooperación, desterrando prejuicios sexistas”. Asimismo, Curbelo apuntó a que la campaña arrancará durante los próximos días con la entrega a jugueterías de la Isla de cartelería y folletos reivindicativos en los que se difunden varios mensajes de concienciación y consejos a la hora de escoger juegos y juguetes.