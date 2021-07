El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera abre el plazo para solicitar las ayudas económicas no contributivas o asistenciales a pensionistas en el municipio. A partir de hoy lunes, 26 de julio, se abre el plazo para presentar las solicitudes, en un periodo de 20 días hábiles, a través de cita previa en las dependencias municipales de Servicios Sociales.

El alcalde de la entidad, Adasat Reyes Herrera, sostiene que “continuamos trabajando en políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. Una de las medidas adoptadas son las ayudas destinadas a las personas que reciben pensiones no contributivas o asistenciales, con la finalidad de mejorar la situación socio-económica de estos vecinos y vecinas”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Vanesa Vizcaíno Vera, añade que “buscamos contribuir a una mayor calidad de vida de este sector de la población, que sufre en mayor medida las consecuencias de la crisis económica actual”.

La cuantía destinada a la presente convocatoria asciende a 60.000 euros, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 de la Corporación capitalina, siendo los beneficiarios los vecinos y vecinas que reciban pensiones no contributivas o asistenciales (pensión no contributiva de jubilación o invalidez del Fondo de Asistencia Social (FAS) y Ley de Integración de Minusválidos), cuya cuantía mensual no supere el salario mínimo interprofesional vigente.

De este modo, las solicitudes de ayudas y la documentación correspondiente serán recibidas y comprobadas por los Servicios Sociales del Consistorio capitalino.

Asimismo, las personas solicitantes deberán estar empadronadas en el municipio, con una antigüedad mínima, igual o superior a un año en la fecha de la convocatoria de las presentes ayudas. Así como también deberán estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Entre los documentos que se deberán aportar se encuentran el DNI del solicitante o documentación acreditativa del representación legal, documento acreditativo de ser titular de pensión en cualquiera de las modalidades señaladas en las bases, el modelo de alta a terceros o modificación de datos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, y cualquier otro documento que por las trabajadores sociales municipales se considere necesario.

Las bases ya están publicadas en el tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, ubicado en la sede electrónica de la página web de la Corporación www.sansebastiangomera.org y en el BOP de Santa Cruz de Tenerife.