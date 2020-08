Curbelo reclama el vuelo con Gran Canaria más allá de septiembre

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, reiteró ayer la necesidad de mantener el vuelo directo con Gran Canaria operado por la compañía Binter más allá de septiembre. El anuncio coincide con el primer mes de funcionamiento de la ruta directa en el que se ha alcanzado una tasa de ocupación superior al 50%.

En palabras del dirigente insular, el mantenimiento de esta ruta directa resulta vital para garantizar la cohesión entre ambos territorios, ya que se trata de un servicio de importante necesidad para la ciudadanía gomera. Asimismo, destacó la incorporación de horarios y frecuencias "útiles" que permiten una movilidad real diaria, además de facilitar los traslados de fin de semana entre ambas islas, evitando la escala en el aeropuerto Tenerife Norte.

Aseguró que la solución pasa por articular medidas entre las administraciones competentes y la empresa encargada de prestar los servicios para que se mantenga durante todo el año. "Sin duda supondría un impulso a la conectividad de La Gomera, no solo con Gran Canaria, sino con el resto de islas y el exterior, puesto que se amplía la oferta de vuelos en conexión", añadió Curbelo.

Hizo especial hincapié en las conexiones aéreas y marítimas como dos instrumentos irrenunciables para los ciudadanos de islas no capitalinas, donde la condición de doble insularidad se agrava aún más, si las comunicaciones con el exterior no se adaptan a la realidad insular. "La crisis que nos deja la pandemia no puede ser el pretexto para mermar la oferta de rutas y frecuencias con la isla. Nuestro deber es garantizarlas", afirmó el dirigente gomero.

En cuanto a la bonificación del 75% del descuento a residentes, apeló al sentido común y evitar polémicas sobre su funcionalidad. "Los residentes canarios tenemos un derecho que está fijado. Ahora bien, para evitar que los ciudadanos paguen más por sus billetes es necesario disponer de órganos supervisores que evalúen la subida y bajada de precios", expuso.